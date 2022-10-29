Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un fiyatı ön şubat atında başlayacak ön siparişle birlikte açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında bankalara çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimin TOGG’a büyük teveccüh göstereceğinden şüphe duymuyorum. Kamu ve özel sektör bankalarının yöneticilerine vatandaşın TOGG’u rahatlıkla alması için ellerini taşın altına koymasını istiyorum" dedi.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG için ön siparişlerin Şubat ayında başlayacağını duyururken otomobilin fiyatına ilişkin ise "Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak ürünün fiyatının bugünden ilanı hem doğru hem de mümkün değildir. Ön satışın başlayacağı Şubat ayında TOGG’un fiyatı da açıklanacaktır. Telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı.

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