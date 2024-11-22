Torba yasa teklifi Meclis'e geliyor: Yüz binlerce kişinin prim borcu silinecek

Düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Milliyet'in haberine göre teklifin yasalaşmasıyla birlikte, yaklaşık 400 bin kişinin borcu silinirken, devlet 250 milyon liralık alacağını tahsil etmeyecek.
8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada, iş güvenliği ve sağlığı alanında da yenilikler yer alacak. İl merkezlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezleri (ÇASMER) adı altında yeni yapılanmalar kurulacak ve iş sağlığı ile güvenliği konusundaki düzenleyici raporlar bu merkezlerden çıkacak.
Torba yasa teklifi, farklı alanlarda düzenlemeler içeren ve birden fazla konuyu aynı anda ele alan bir yasa önerisidir. Genellikle birden fazla kanunu değiştirme, yeni düzenlemeler getirme veya yürürlükten kaldırma amacıyla hazırlanır. Bu tür teklifler, tek bir başlık altında toplandığı için yasama sürecini hızlandırır ve farklı konuların bir arada ele alınmasına olanak tanır.
Torba yasa teklifleri, geniş kapsamları nedeniyle vergi düzenlemelerinden sosyal güvenlik reformlarına, çevre yasalarından iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok farklı konuyu içerebilir. Bu sayede, Meclis’te birden fazla tasarının tek tek görüşülmesine gerek kalmadan hızlı bir çözüm sağlanır.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu, zorunlu sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sigorta primlerini zamanında ödememesi sonucu oluşan borçtur. GSS, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Sigorta primleri, kişinin gelir durumuna göre belirlenir ve her ay düzenli olarak ödenmesi gerekir.