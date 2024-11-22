Torba yasa teklifi Meclis'e geliyor: Yüz binlerce kişinin prim borcu silinecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında prim borcu bulunanlara yönelik önemli bir düzenleme hazırlığı tamamlandı. AK Parti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla oluşturulan kanun teklifini önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacak.





Devlet 250 milyon liradan vazgeçecek





Düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2025 itibarıyla 10 yıllık zaman aşımı süresi dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek. Milliyet'in haberine göre teklifin yasalaşmasıyla birlikte, yaklaşık 400 bin kişinin borcu silinirken, devlet 250 milyon liralık alacağını tahsil etmeyecek.

















İş güvenliği ve sağlığı alanında yenilikler





8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasada, iş güvenliği ve sağlığı alanında da yenilikler yer alacak. İl merkezlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Merkezleri (ÇASMER) adı altında yeni yapılanmalar kurulacak ve iş sağlığı ile güvenliği konusundaki düzenleyici raporlar bu merkezlerden çıkacak.





Ayrıca, torba yasa tasarısında engellilere yönelik aylık bağlama oranları ve yaş kriterlerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağı öngörülüyor.





Torba yasa ne anlama geliyor?





Torba yasa teklifi, farklı alanlarda düzenlemeler içeren ve birden fazla konuyu aynı anda ele alan bir yasa önerisidir. Genellikle birden fazla kanunu değiştirme, yeni düzenlemeler getirme veya yürürlükten kaldırma amacıyla hazırlanır. Bu tür teklifler, tek bir başlık altında toplandığı için yasama sürecini hızlandırır ve farklı konuların bir arada ele alınmasına olanak tanır.





Torba yasa teklifleri, geniş kapsamları nedeniyle vergi düzenlemelerinden sosyal güvenlik reformlarına, çevre yasalarından iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok farklı konuyu içerebilir. Bu sayede, Meclis’te birden fazla tasarının tek tek görüşülmesine gerek kalmadan hızlı bir çözüm sağlanır.





GSS prim borcu nedir?





Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu, zorunlu sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin sigorta primlerini zamanında ödememesi sonucu oluşan borçtur. GSS, Türkiye’de sağlık hizmetlerinden herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Sigorta primleri, kişinin gelir durumuna göre belirlenir ve her ay düzenli olarak ödenmesi gerekir.





Kimleri kapsıyor?





Sigortalı Çalışmayanlar: Herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan bireyler.





Bağımsız Çalışanlar (Bağ-Kur): Prim ödemelerini düzenli yapmayan Bağ-Kur kapsamındaki kişiler.





Gelir Testi Yaptırmayanlar: Gelir testine girmeyen kişiler, en yüksek prim miktarı üzerinden borçlandırılır.











