Trendyol Avrupa ve Orta Doğu’ya açılmaya hazırlanıyor

Yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağlayan e-ticaret platformu Trendyol ürünlerini Avrupa ve Orta Doğu’da da müşterinin kapısına götürecek.

Başkentte basınla buluşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, çalışmalarını anlattı. Çetin, “Ülkemiz ihracatta daha yüksek hacimlere ulaşabilecek büyük bir potansiyele sahip. E-ihracat bu alanda büyük bir fırsat sunuyor. Ülkemizde üretilen ürünleri e-ihracat ile doğrudan yurt dışındaki müşterilerle buluşturmak mümkün. Biz e-ihracat köprülerini kurmaya talibiz” diye konuştu.

Çağlayan Çetin

ÜRÜNLERİN ÇOĞU YERLİ

Türk üreticilerini ve markalarını platform aracılığıyla Avrupa’nın 27 ülkesindeki müşterilerle buluşturduklarını söyleyen Çetin, şöyle konuştu: “Trendyol satıcılarının yüzde 98’i yerli şirketler ve Trendyol’da satılan ürünlerin yüzde 72’si yerli imalat. Ülkemizin hazır giyim ile tekstil alanındaki kaliteli üretim gücü ve yüksek kapasitesi bize rekabet üstünlüğü sağlıyor. Bu üstünlüğümüzü koruyarak dünyanın farklı yerlerindeki müşterilere ulaşacağız.

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ÖNCE AVRUPA SONRA ORTA DOĞU PAZARI

Şu an Almanya’da trendyol.de domaini altında müşterilerle bir araya geliyoruz. Hakkari’de, Van’da üretilen ürünü nasıl Ankara ve İstanbul’a taşıyorsak bundan sonraki hedefimiz Türkiye’deki ürünleri Berlin’de, Riyad’da, Dubai’de müşterinin kapısına kadar götürmek. Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde bu potansiyelimiz var. 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi 1 milyar dolar olarak belirledik.”

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