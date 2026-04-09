Turizm Yüzyılı'nın ikinci etabı başlıyor

Konuyla ilgili detaylar; Başkan Fatma Şahin ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı. Fatma Şahin, TÜRSAB’ın hayata geçirdiği Turizm Yüzyılı’nın çok güzel bir tanımlama olduğuna işaret ederek, turizm sektörünün Güneydoğu Bölgesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Dünyanın kaotik bir süreçten geçtiğini ve iç barışın çok önemli olduğunu anlatan Şahin, “Kültür turizminde bizim önümüzde çok muhteşem bir fırsat var. İnanç destinasyonu olarak da öyle. Bölgede çok görkemli dağlar bulunuyor. Bugüne kadar hep ağıtlarda adı geçmiş. Güneydoğu’yu doğa turizmi, kültür ve gastronomiyle birleştirdiğimizde muhteşem bir potansiyel çıkıyor” diye konuştu.