Turizm Yüzyılı'nın ikinci etabı başlıyor

TÜRSAB, 3-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mentorluğunda Batman ve Şırnak'ta bölgenin turizm değerlerini tanıtacak.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) turizmi ülkenin her şehrine yaymak amacıyla başlattığı ve ilk ayağını Burdur’da gerçekleştirdiği Turizm Yüzyılı’nın ikinci etabında Batman ve Şırnak’a gidiyor. Projenin liderliğini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üstleniyor. Çalışma kapsamında TÜRSAB, bu illerde 3-8 Mayıs tarihleri arasında arama konferansı ve basın lansmanı düzenleyecek. Seyahat acentalarının katılımıyla yapılacak konferans ve gezilerde, Batman ile Şırnak’ın turizm değerleri öne çıkarılacak.
MUHTEŞEM BİR POTANSİYEL VAR
Konuyla ilgili detaylar; Başkan Fatma Şahin ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın katılımıyla Antalya’da gerçekleştirilen basın toplantısında paylaşıldı. Fatma Şahin, TÜRSAB’ın hayata geçirdiği Turizm Yüzyılı’nın çok güzel bir tanımlama olduğuna işaret ederek, turizm sektörünün Güneydoğu Bölgesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Dünyanın kaotik bir süreçten geçtiğini ve iç barışın çok önemli olduğunu anlatan Şahin, “Kültür turizminde bizim önümüzde çok muhteşem bir fırsat var. İnanç destinasyonu olarak da öyle. Bölgede çok görkemli dağlar bulunuyor. Bugüne kadar hep ağıtlarda adı geçmiş. Güneydoğu’yu doğa turizmi, kültür ve gastronomiyle birleştirdiğimizde muhteşem bir potansiyel çıkıyor” diye konuştu.
BATMAN VE ŞIRNAK İLLERİNE AĞIRLIK
Başkan Bağlıkaya da Turizm Yüzyılı’nın Batman ve Şırnak etabına ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye’nin her yerinde çok sayıda turizm varlığı, değerleri mevcut. Çok ciddi bir ürün zenginliğine sahibiz. Ama ülkemizdeki turizm hareketleri sadece 4 şehire odaklanıyor. Bu, sürdürülebilir değil. Turizmin diğer illere de dengeli yayılması önemli.”