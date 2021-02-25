Ekonomi Türk Hava Kurumu altı ilde taşınmaz satışı yapacak
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Türk Hava Kurumu altı ilde taşınmaz satışı yapacak​

Türk Hava Kurumu altı ilde taşınmaz satışı yapacak

Türk Hava Kurumu, Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

THK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.

Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak.

İhaleler, "www.winvestate.com" adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.

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