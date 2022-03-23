Ekonomi Türk Hava Yolları Teknik AŞ pandemiye rağmen 1 milyar dolar gelir elde etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. pandemiye rağmen 1 milyar dolar gelir elde etti

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., pandeminin havacılık sektörünü olumsuz etkileyen şartlarına rağmen, 2021 yılında %15,7’lik büyüme ile 1 milyar dolarlık gelir sağladı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. pandemiye rağmen 1 milyar dolar gelir elde etti
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Küresel uçak bakım onarım (MRO) sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., önceki yıla oranla başarılı bir büyüme ve güçlü bir stratejik ivme gösterdiği 2021 yılı finansal raporlarını açıkladı. Şirket, 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 15,7 büyüme sağlayarak 1 milyar 34 milyon dolar gelir elde etti ve pazar payını yüzde 1,6’ya çıkardı.

Mikail Akbulut
Mikail Akbulut

BAKIM SAYISINI YÜZDE 40 ARTIRDI

  • 2020 yılı itibarıyla küresel çapta etkisini gösteren ve havacılık sektörünü durma noktasına getiren pandemi, havacılık alt sektörlerinden uçak bakım-onarım sektöründe faaliyet gösteren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’yi de olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuz etkiyi kısa sürede atlatarak, 2021 yılında birçok önemli başarıya imza atan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı C/D Hangarları için üs bakım yetkisi aldı. İlk kez Boeing 787 tipi uçağın üs bakım faaliyetlerini gerçekleştiren MRO lideri, iniş takımları bakım sayılarını yüzde 40 artırdı ve iniş takımı bakım-onarım kabiliyetlerini genişletti. Küresel çapta geniş bir coğrafyaya yayılan birçok havayolu kuruluşuna komponent ve uçak bakım hizmeti sunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., 2021 yılında 672 uçağa üs bakım hizmeti sağladı. 216 iniş takımına ve 100 binden fazla komponente bakım-onarım hizmeti sundu.

PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ

Şirketin 2021 yılı performansı ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut “Havacılık sektörünün karşılaştığı en zorlu yıllardan birinin ardından, 2021 yılında kâr edip büyüdüğümüzü gösteren bu rakamları duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. MRO sektörünün ortalama cirosu, pandemi öncesi rakamlara göre yüzde 28 düşüş gösterirken şirketimiz bu süreçte 3. parti gelirlerde yüzde 88 seviyelerine ulaştı. Kapasitemizi, kabiliyetlerimizi, müşteri portföyümüzü ve personel sayımızı sürekli artırarak büyüme planlarımızı gerçekleştireceğiz. 2022 yılının sonuna kadar, pandemi öncesi dönemde yakaladığımız büyüme ve gelir seviyesini aşmakta kararlıyız. Şirketimize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyor, özverileri için çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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