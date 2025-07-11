Türk havyarının kilosu 2 bin dolar

Bu alanda özellikle Mersin balığı yetiştiriciliğine önem veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2029 yılına kadar hem kuluçkahane hem işleme tesislerini hayata geçirerek bu değerli türden elde edilen ürünleri taze, dondurulmuş ve ‘Türk Havyarı’ markasıyla hem iç pazara hem dünya pazarlarına sunmayı hedefliyor.