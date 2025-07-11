Türk havyarının kilosu 2 bin dolar

Katma değeri yüksek yeni türleri su ürünleri yetiştiriciliğine kazandırmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bu alanda özellikle Mersin balığı yetiştiriciliğine önem veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2029 yılına kadar hem kuluçkahane hem işleme tesislerini hayata geçirerek bu değerli türden elde edilen ürünleri taze, dondurulmuş ve ‘Türk Havyarı’ markasıyla hem iç pazara hem dünya pazarlarına sunmayı hedefliyor.
Mersin balığı, Karadeniz Bölgesi illerinden Amasya’da bakanlığa ait özel tesiste yetiştiriliyor. Avlanması yasak bu balığın sivri burun ve karaca türü Amasya’daki tesiste üretiliyor. Bu tesiste havyarının kilosu 2 bin dolardan satılan nesli tehlikedeki Mersin balığından bu yıl, 300 bin civarında yavru balık üretilmesi planlanıyor.