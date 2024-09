Türk Telekom fiber mobilite dönemi başlattı

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve yatırımlarıyla, mobil alandaki stratejilerinin olumlu çıktılarını almaya devam eden Türk Telekom, son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile tarihi bir rekor seviyesine ulaştı. Şirketin fiber altyapı uzunluğu 2024 ikinci çeyreği itibarıyla 449 bin kilometreye yükseldi. Türk Telekom’un fiber ağı 2024 ikinci çeyreğinde 32,4 milyon haneye ulaştı. Fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı %52 olan Türk Telekom, Fiber Mobilite çağını başlattığını duyurdu.

Türkiye’nin dijitalleşmesi için 2005’ten bu yana yaptıkları yatırım toplamının 20,7 milyar dolara ulaştığını anlatan Önal, “Teknoloji yarışında ülkemizi ileri taşıyacak her hamlede biz varız. Önümüzdeki dönemde de dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Türk Telekom demek Türkiye demek; ‘Türk Telekom’un altyapısının Türkiye’nin altyapısı’ olduğunu defalarca dile getirdik. Bu gerçeği ısrarla anlamak istemeyenler var. Bunların ticari kaygılar dışında bir hedefleri yok. Halkımıza, milletimize hizmet için fiberi ülkenin her yerine götürme hedefi ile hareket ediyoruz” dedi.