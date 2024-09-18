Türk Telekom fiber mobilite dönemi başlattı

Yenilikçi çözümleri ve teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına yansıttığı yatırımlarıyla dikkat çeken Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom, 2024’ün ilk yarısında konsolide gelirlerini yıllık bazda %5 reel artışla 63,2 milyar TL'ye yükseltirken; 2024’ün ilk yarı beklentileriyle uyumlu performans sergiledi. Türk Telekom’un 2024 yılı ilk yarısında net kârı deprem etkilerini içeren geçen yılın aynı dönemine kıyasla hızla ivmelenerek 2,5 milyar TL oldu. Şirketin toplam abone sayısı ise 52,6 milyona yükseldi.

32,4 MİLYON HANEYE FİBER AĞ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve yatırımlarıyla, mobil alandaki stratejilerinin olumlu çıktılarını almaya devam eden Türk Telekom, son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile tarihi bir rekor seviyesine ulaştı. Şirketin fiber altyapı uzunluğu 2024 ikinci çeyreği itibarıyla 449 bin kilometreye yükseldi. Türk Telekom’un fiber ağı 2024 ikinci çeyreğinde 32,4 milyon haneye ulaştı. Fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı %52 olan Türk Telekom, Fiber Mobilite çağını başlattığını duyurdu.

ORTALAMANIN ÇOK ÜZERİNDEYİZ

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz. Türkiye’nin bir, iki şehrinde değil tüm şehirlerinde fiber olması Fiber Mobilite’nin vazgeçilmezi. Bu teknolojinin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor. 5G’ye geçtikten sonra ise bu faydayı hepimiz daha net göreceğiz. Fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının dünya ortalamasının 2030 yılında %50 olması bekleniyor, bizde ise bu oran bugünden %52. Hem bugün hem de 5G kullanıma girdiğinde bizim elimiz fazlasıyla güçlü” dedi.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Türkiye’nin dijitalleşmesi için 2005’ten bu yana yaptıkları yatırım toplamının 20,7 milyar dolara ulaştığını anlatan Önal, “Teknoloji yarışında ülkemizi ileri taşıyacak her hamlede biz varız. Önümüzdeki dönemde de dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Türk Telekom demek Türkiye demek; ‘Türk Telekom’un altyapısının Türkiye’nin altyapısı’ olduğunu defalarca dile getirdik. Bu gerçeği ısrarla anlamak istemeyenler var. Bunların ticari kaygılar dışında bir hedefleri yok. Halkımıza, milletimize hizmet için fiberi ülkenin her yerine götürme hedefi ile hareket ediyoruz” dedi.







