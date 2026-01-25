Türkiye doğal gazda geleceği garantiliyor

Türkmenistan ile yapılan anlaşmalar kapsamında, 2025 sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazı Türkiye’ye sevk edilirken, bu miktar yaklaşık 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladı. Türkiye, Türkmenistan ile yürütülen bu anlaşma kapsamında kapasitenin artırılması için çalışma yürütüyor. Öte yandan Türkiye’nin LNG tedarikinde önemli ortaklarından biri olan Cezayir ile imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasının süresi 2023 yılında 2027’ye uzatılmıştı. Mevcut anlaşma kapsamında Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam ederken, bu sürenin daha da uzatılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor.