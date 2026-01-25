Türkiye doğal gazda geleceği garantiliyor

Avrupa’da yer altı doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 53’e gerileyerek son yılların en düşük seviyelerine yaklaşırken, kıtada arz güvenliği ve fiyat baskısı yeniden gündeme geldi. Gaz depolarındaki hızlı düşüş Avrupa’yı yeni bir kış sınavıyla karşı karşıya bırakırken, Türkiye ise uzun vadeli LNG anlaşmaları, Cezayir’le mevcut sözleşmenin uzatılması ve Türkmen gazının daha büyük miktarlarda devreye alınmasına yönelik çalışmalarla 2026 sonrasına hazırlanıyor.
Avrupa’da doğal gaz depolarındaki seviyelerin hızla düşmesi, enerji arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kış aylarında tüketimin artmasıyla birlikte yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine yaklaşırken, küresel gaz piyasalarında fiyat oynaklığı ve arz riski endişeleri öne çıkıyor. Bu tabloya karşılık Türkiye, uzun vadeli LNG anlaşmaları ve alternatif tedarik kaynaklarıyla enerji arzını daha öngörülebilir ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.
AB'DE DOLULUK ORANI YÜZDE 53'E GERİLEDİ
Piyasa verilerine göre Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 53 seviyesine kadar geriledi. Depolarda bulunan toplam gaz miktarının 53,9 milyar metreküp civarında olduğu belirtilirken, mevcut seviyelerin son yıllardaki en zorlu kış dönemlerinden biri olarak kabul edilen 2017–2018 sezonunun aynı tarihinin de altında kaldığına dikkat çekiliyor. Avrupa genelinde depolardaki gaz çekişi sürerken, bazı ülkelerde düşüş daha belirgin seyrediyor. Özellikle Hollanda’da doluluk oranının yüzde 39,5’in altına inmesi, bölgesel arz güvenliği tartışmalarını güçlendirdi.
YENİ ANLAŞMALAR MASADA
Türkiye ise enerji tedarikinde uzun vadeli ve çok kaynaklı bir strateji izliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, 2025 yılında uzun dönemli LNG anlaşmaları yapıldığını anımsatarak, benzer anlaşmaların 2026 yılında da devam edeceğini belirtti. Kaynaklar, uygun ve düşük maliyetli LNG bulunduğunda yeni anlaşmaların devreye alınacağını ifade etti. Ayrıca Cezayir ile yürürlükte olan doğalgaz anlaşmasının uzatılmasının da gündemde. Bunun yanı sıra Türkmen gazının daha büyük miktarlarda Türkiye’ye ulaşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan kaynaklar, 2026 yılının kritik bir eşik olacağını dile getirdi.
TÜRKMENİSTAN KAPASİTEYİ ARTIRACAK
- Türkmenistan ile yapılan anlaşmalar kapsamında, 2025 sonuna kadar 1,3 milyar metreküp Türkmen gazı Türkiye’ye sevk edilirken, bu miktar yaklaşık 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladı. Türkiye, Türkmenistan ile yürütülen bu anlaşma kapsamında kapasitenin artırılması için çalışma yürütüyor. Öte yandan Türkiye’nin LNG tedarikinde önemli ortaklarından biri olan Cezayir ile imzalanan sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmasının süresi 2023 yılında 2027’ye uzatılmıştı. Mevcut anlaşma kapsamında Türkiye, Cezayir’den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam ederken, bu sürenin daha da uzatılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor.