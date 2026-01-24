İhracatçıya OECD ayarlı kredi geliyor

160 bin ihracatçının alıcı için kullandığı kredi faizlerine OECD standardı geliyor. Türkiye ile OECD arasındaki farkın Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirten Bakan Ömer Bolat, “Bu bir stratejik ihracat destek enstrümanıdır. Çok gelişmiş ülkeler bunu yıllarca yapıp kendi ürünlerine ihracat avantajları sağlardı. Biz de artık ihracattaki başarımızı ve pazarlardaki durumumuzu inşallah daha güçlü hale getirebileceğiz” dedi.
Türk Eximbank, alıcı kredilerinin kapsamını dış ticaret ürünleri ve iskonto programlarını da ekleyerek genişletirken, ülke ve banka ağını büyüttü. Bu kapsamda düzenlenen Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kararın Türkiye'nin ihracatının finansman yolculuğunda çok önemli bir aşama olduğunu belirterek, ihracatın finansmanının amiral gemisi Türk Eximbank'ın yepyeni bir ihracat finansman destek enstrümanını hizmete aldığını söyledi.
ARADAKİ FAİZ FARKINI DEVLET KARŞILAYACAK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı'nda müjde verdi. Bolat, "Türk Eximbank'ın uyguladığı faiz oranı ile OECD'nin belirlemiş olduğu Referans Ticari Faiz Oranı arasındaki farkı biz desteklemiş oluyoruz. Yeni düzenleme ile uzun vadeli alıcı kredilerinin yanına akreditif gibi kısa vadeli işlemleri de ekleyerek destek mekanizmasını güçlendirmiş oluyoruz” dedi. Bolat, böylece özellikle yatırım malı ihracatı ve proje bazlı ihracatta tüm vadelerde ihracatçının finansman ihtiyacının uygun maliyetlerle karşılanacağını belirtti.
160 BİN İHRACATÇI FAYDALANACAK
Bolat, Türk Eximbank'ın kendisinin göreve geldiği dönemde 42 milyar dolarlık ihracat kredi fonlaması yaptığının, 2025'i ise 54 milyar dolarla kapattığının altını çizerek, 2026 hedefinin de 60 milyar dolar olduğunu açıkladı. OECD faiz oranının avantajlarına da değinen Bolat, "Bu bir stratejik ihracat destek enstrümanıdır. Çok gelişmiş ülkeler bunu yıllarca programlarında exim faaliyetlerinde yapıp kendi ürünlerine ihracat avantajları sağlarlardı. Biz de artık 160 bin ihracatçımıza bu önemli destek enstrümanını kullandırmaya başlayacağız. Böylece ihracattaki başarımızı ve pazarlardaki durumumuzu inşallah daha güçlü hale getirebileceğiz" şeklinde konuştu.
TAAHHÜDÜN %35’İNİ EXİMBANK KARŞILADI
- Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankacılık sektöründe ihracat taahhütlü kredilerin yüzde 35'inin Türk Eximbank tarafından sağlandığını belirterek, bankanın ayrıca Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğunu söyledi. Güney, "2024'te ihracatçılarımıza toplam 48,7 milyar dolar destek sağlayarak Türk Eximbank tarihinin rekor destek hacmine ulaşmıştık. 2025'te dolar bazında bu desteklerimizi yüzde 11 artırarak 26,8 milyar dolar nakdi kredi, 27,5 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere toplam destek hacmimizi 54,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak tarihi rekorumuzu yeniledik" açıklamasını yaptı. Güney, alıcı kredileri finansman tutarı 4 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurguladı.