İhracatçıya OECD ayarlı kredi geliyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankacılık sektöründe ihracat taahhütlü kredilerin yüzde 35'inin Türk Eximbank tarafından sağlandığını belirterek, bankanın ayrıca Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğunu söyledi. Güney, "2024'te ihracatçılarımıza toplam 48,7 milyar dolar destek sağlayarak Türk Eximbank tarihinin rekor destek hacmine ulaşmıştık. 2025'te dolar bazında bu desteklerimizi yüzde 11 artırarak 26,8 milyar dolar nakdi kredi, 27,5 milyar dolar alacak sigortası olmak üzere toplam destek hacmimizi 54,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak tarihi rekorumuzu yeniledik" açıklamasını yaptı. Güney, alıcı kredileri finansman tutarı 4 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurguladı.