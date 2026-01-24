Zincir marketler et fiyatlarını sabitledi

Perakendeciler Derneği’nin (PERDER) İstanbul ve Ankara’daki üyesi yerel zincir marketler, geçen yıl yaptıkları kampanyaya benzer bir kampanya ile Ramazan için kırmızı et, kıyma ve tereyağı fiyatlarını sabitleme kararı aldı. İstanbul PERDER ve Ankara PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokole göre; daha kıymanın kilosu 485 lira, dana kuşbaşının kilosu 510 lira, tereyağının kilosu ise 384 liradan satılacak.

İNDİRİMLİ SATIŞLAR DÜN BAŞLADI

Sabit fiyat anlaşmasını duyuran İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının bugünden (dün) itibaren Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini bildirdi. İstanbul’un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceklerini belirten Kartal, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını dile getirdi.

Ramazan Gülhan

2023’TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Kartal, Mart 2023’ten itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul’daki tüm hanelere en uygun fiyatlarla et ulaştırıldığını vurguladı.Kartal, şunları kaydetti: “Yıl boyunca yerel marketler olarak yaptığımız çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz. Ramazan ayının bereketini sofralara taşımak istiyoruz.”

Rahmi Kartal

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan ise uygulamanın Ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi. ESK ile yaklaşık 3 yıldır devam eden protokol sayesinde, piyasa dalgalanmalarına rağmen vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ete erişimini sağladıklarını belirten Gülhan, sofralara uygun fiyatlı, güvenilir ürünlerin ulaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini verdi.

İSTANBUL’DA 30 ANKARA’DA 19 ZİNCİR MARKET

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

Ankara’da ise Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendi.







