Emekli zammı üç günde yasalaştı

Kanunla, en düşük emekli aylığı 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Asgari ücret işveren desteği ise istihdamın korunması ve artırılması amacıyla 1 Ocak 2026’dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı. Kanun ayrıca kamu personelinden Türkiye Varlık Fonu'na, RTÜK yaptırımlarından vergi uygulamalarına kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

İŞVERENE AYDA 6,3 MİLYAR TL DESTEK

İşverenlere toplamda aylık bazda 6,36 milyar lira, yıllık bazda 76,37 milyar lira Hazine desteği ödenecek. 2025 yılının ilk on ayında asgari ücret desteğinden 1 milyon 456 bin 360 iş yeri yararlandı. Bu işyerlerine toplamda 52,02 milyar lira ödendi. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016'dan günümüze kadar ise toplam 187 milyar 68 milyon lira destek sağlandı.

İZİNSİZ YAYINA PARA CEZASI

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılarına yönelik adli ve idari yaptırımlar getirildi. İzinsiz yayına devam edenler hakkında hapis ve adli para cezası uygulanabilecek, yayın cihaz ve tesisleri mühürlenerek kapatılacak. Kanunla elektrikli skuter işletmecilerinin denetlenmesi ve idari para cezası tutanağı düzenlenmesi yetkisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verilecek. Yetki belgesi olmayan skuter başına 86 bin 900 lira para cezası kesilecek.

BAŞARISIZ OLAN 3 YIL MEMURLUĞA ALINMAYACAK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Devlet Memurları Kanununda değişikliğe gidildi. Buna göre, adaylık süresi içinde eğitim veya staj devrelerinden herhangi birinde başarısız olanlar ile disiplin cezası alanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilebilecek. Sağlık nedenleri hariç ilişiği kesilenler, 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak. Disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zaman aşımı sürelerine ilişkin düzenleme de kanunla hüküm altına alındı.



