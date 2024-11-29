Türkiye enerjide atağa geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu'na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile katıldı.
"Dolayısıyla Türkiye 2050 yılına kadar mevcut nükleer kapasitesini geliştirecek. Yani Akkuyu'daki santrali tamamlayıp yaklaşık 20 bin megavatlık bir nükleer güce sahip olmayı, nükleer elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu sayede de ülkemizin enerjisinin, elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu nükleerden karşılamayı 2050'de hedefliyoruz."
Bayraktar, "Önerim şu, değerli Bakan Habeck, eğer siz de uygun görürseniz bu enerji forumunu Enerji ve Madenler Ortaklığı Platformu'na döndürmek. Çünkü önümüzdeki süreçte bizim mutlaka bu madenleri, kritik madenleri doğru şekilde çıkarıp piyasaya sunmamız ve bu anlamda tedarik zincirini doğru şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan yeni gelişen hidrojen depolama, karbon yakalama konularında yoğun bir mesai harcarken de burada da birlikte işbirliği imkanlarını ararken bir taraftan da elbette ki vatandaşlarımıza, insanımıza, sanayimize kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla enerji sunmak için de büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.
Tören sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bayraktar ve Habeck, Türk ve Alman enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıya katıldı.
Bayraktar, bu kapsamda Alman mevkidaşı Habeck ile baş başa görüşme de gerçekleştirdi.
Öte yandan, Habeck, Alman Siemens şirketinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için gerekli parçaları sağlama sürecinin aksamasının iki ülke arasındaki gelecekte enerji alanındaki işbirliğini nasıl etkileyeceği konusunda sorusuna, Alman hükümeti olarak söz konusu süreci geciktirmediklerini belirtti.