Türkiye enerjide atağa geçti: 100 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Karbonizasyon hedefimiz enerjiyi baştan değiştirecek bir alan. Dolayısıyla bu üç hedefi birlikte sağlayabilmek için politikalarımızı şekillendiriyoruz. Hedef anlamında Almanya ile birçok benzerliğimiz söz konusu." diye konuştu.

Karbonizasyon hedefimiz enerjiyi baştan değiştirecek bir alan. Dolayısıyla bu üç hedefi birlikte sağlayabilmek için politikalarımızı şekillendiriyoruz. Hedef anlamında Almanya ile birçok benzerliğimiz söz konusu." diye konuştu.

"Tüm bunları yaptığımızda Türkiye 2035'e geldiğinde elektriğinin yüzde 77'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak hale gelecek. Yenilenebilir enerjide önümüzde çok önemli bir süreç var. 100 milyar doları bulacak önemli bir yatırım alanı var. Projelerimiz var. Bu alanda birçok tecrübesi olan Alman yatırımcıları ve yeni yatırımcıları ülkemize beklediğimizi ifade ediyorum."

"Tüm bunları yaptığımızda Türkiye 2035'e geldiğinde elektriğinin yüzde 77'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak hale gelecek. Yenilenebilir enerjide önümüzde çok önemli bir süreç var. 100 milyar doları bulacak önemli bir yatırım alanı var. Projelerimiz var. Bu alanda birçok tecrübesi olan Alman yatırımcıları ve yeni yatırımcıları ülkemize beklediğimizi ifade ediyorum."

Çünkü bu enerji dönüşümü madenler olmadan maalesef olmayacak ve orada da çok önemli tekelleşmeler var. Dolayısıyla biz diyoruz ki madenlerden başlayarak ama gerek panel üretiminde gerek türbin üretiminde mutlaka Türkiye ile Almanya'nın işbirliği yapabilmesi lazım."

Çünkü bu enerji dönüşümü madenler olmadan maalesef olmayacak ve orada da çok önemli tekelleşmeler var. Dolayısıyla biz diyoruz ki madenlerden başlayarak ama gerek panel üretiminde gerek türbin üretiminde mutlaka Türkiye ile Almanya'nın işbirliği yapabilmesi lazım."

Bayraktar, "Önerim şu, değerli Bakan Habeck, eğer siz de uygun görürseniz bu enerji forumunu Enerji ve Madenler Ortaklığı Platformu'na döndürmek. Çünkü önümüzdeki süreçte bizim mutlaka bu madenleri, kritik madenleri doğru şekilde çıkarıp piyasaya sunmamız ve bu anlamda tedarik zincirini doğru şekilde kurmamız gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan yeni gelişen hidrojen depolama, karbon yakalama konularında yoğun bir mesai harcarken de burada da birlikte işbirliği imkanlarını ararken bir taraftan da elbette ki vatandaşlarımıza, insanımıza, sanayimize kesintisiz, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla enerji sunmak için de büyük bir gayretin içerisindeyiz." dedi.