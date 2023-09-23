Türkiye gemilere engel olmayacak

Türkiye’nin Tahıl Koridoru’nun yeniden başlaması için çalışmaları sürerken Ukrayna’dan yola çıkan gemiler İstanbul’a ulaşmaya başladı. Romanya ve Bulgaristan kara sularını kullanarak İstanbul Boğazı’na kadar gelmeyi başaran Ukrayna gemisi, 17 Temmuz’da koridorun kapanmasından sonra İstanbul’a kadar gelen ilk tahıl gemisi olma özelliğini taşıyor. Gemi, koridor kapsamında gelmediği için herhangi bir denetime tabi olmayacak.





TARAFSIZLIK SÜRECEK

Askeri kaynaklar, Türkiye’ye kadar gelmeyi başaran tahıl gemisinin sularımızdan sorunsuz bir şekilde geçişinin sağlanacağını belirtti. Ukrayna ve Rusya arasındaki arabulucu rolünü sürdüren Türkiye, sularına güvenli bir şekilde gelen gemilerin geçişinde herhangi bir engellemede bulunmayacak. Bu durum, aynı prosedürün Rusya’ya ait gemilerin İstanbul’a gelmesi halinde de uygulanacağı anlamına geliyor.





KORİDORA ALTERNATİF DEĞİL

Ukrayna’nın kullanmaya çalıştığı yeni yolun, Tahıl Koridoru’na henüz alternatif olamayacağını belirten kaynaklar, alternatif olabilmesi için gemilerin süreklilik içinde İstanbul’a gelmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna’nın yeni yolunun alternatif olabilmesi için en az 15-20 geminin Ukrayna’dan çıkması gerektiği ifade edildi. Kaynaklar ayrıca, savaş nedeniyle bu kadar geminin Ukrayna’dan çıkışına Rusya’nın müsaade etmeyebileceğine de dikkat çekiyor.





DEVAMI AFRİKA’YA BAĞLI

Tahıl Koridoru’na geri dönüş için Türkiye-Rusya-Katar aracılığı ile Afrika’daki ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi planlanan tahıl rotası için alınacak sonuçlar bekleniyor. Kaynaklar, Birleşmiş Milletler ile temasların devam ettiğini belirtirken Rusya’nın Türkiye ve Katar aracılığı ile 1 milyon tonluk tahıl anlaşmasının koridora dönüş için kararların alınmasına olanak sağlaması hedefleniyor. Ancak sürecin hem savaşın gidişatına hem de Ruslara verilecek tavizlere bağlı olduğu ifade edildi.



