Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Libya arasındaki enerji işbirliğinin 2026'da somut sonuçlar vermeye başlayacağını belirterek, "Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 enerji yılı olacak ve ticaret hacmi çok daha yüksek rakamlara ulaşacak." dedi.
Bakan Bayraktar, Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 22. Dönem Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi kapsamında başkent Trablus'ta değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu'nun yaklaşık 17 yıl sonra tekrar toplanmasının ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmenin önemine işaret eden Bayraktar, komisyonun ekonominin tüm alanlarını kapsayan önemli bir mekanizma olduğunu söyledi.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, şunları kaydetti:
"Şubatta yapılacak ihalelere katılacağız"
Bayraktar, Libya'nın yaklaşık 17 yıl aradan sonra ilk kez ihaleye açtığı petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik Türkiye'nin ilgisine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu arasında geçen yıl haziranda imzalanan anlaşmaya da değinen Bayraktar, bu sürecin daha ileri bir aşamaya taşınabilmesi için atılacak adımları şöyle anlattı:
Yurt dışı faaliyetler ivme kazanacak
Bayraktar, Türkiye'nin uluslararası enerji şirketleriyle hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'li Chevron ile 5 Şubat'ta İstanbul'da anlaşma imzalamayı planladıklarını ve uluslararası anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
Türkiye'nin yurt içindeki petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarının yanı sıra yurt dışı faaliyetlere de odaklandığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: