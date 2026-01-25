Türkiye-Libya işbirliğinde 2026 "enerji yılı" olacak

"Şubatta yapılacak ihalelere de katılacağız. Uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde, özellikle denizde ve karada 2 sahayla yakından ilgileniyoruz. Şubat ayında bu sahalarda, bu ihalelerden Türkiye Petrolleri olarak bir pay alabilirsek de çok hızlı bir şekilde çalışacağız. Bu anlamda bizim hem ortak olduğumuz şirketler hem de Libya hükümetine söylediğimiz şey, Türkiye'nin özellikle son yıllarda kazandığı denizlerdeki tecrübesi, deniz filomuzun gücüyle beraber hem sismikte hem de sondajda çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Bu çerçevede de hem Libya'nın kalkınmasına hem de Türkiye ile Libya arasındaki bu işbirliğinin ileri gitmesine vesile oluruz."