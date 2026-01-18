Yeni Şafak
Gabar’da zorlu kışa rağmen rekor üretim: Günlük petrol çıkarımı 81 bin varile ulaştı

16:4718/01/2026, Pazar
IHA
Gabar'da dondurucu soğuğa rağmen petrol üretimi devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Şırnak’ın Gabar Dağında zorlu kış şartlarına rağmen devam eden petrol üretim çalışmalarını gözler önüne serdi. Bakan Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Gabar sahasında günlük petrol üretimi 81 bin varili aşarak rekor seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.

Bin 820 metre rakımda, eksi 10 derece soğukta ve yoğun kar yağışı altında çalışan ekipler, enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda aralıksız mesai yapıyor. Gabar sahasında günlük petrol üretimi 81 bin varili aşarak rekor seviyeye ulaşırken, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusundaki faaliyetler, Türkiye’nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi. Gabar Dağı, Türkiye’nin en önemli kara petrol sahalarından biri olarak, zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen üretimde istikrarlı bir yükseliş gösteriyor. TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı ve şiddetli rüzgarın estiği bu bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma sistemiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

"Arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı videoda,
"Şırnak, Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
ifadelerini kullandı.

Eksi 10 derecede petrol mesaisi

Paylaşımda, kar altında çalışan sondaj ekiplerinin görüntüleri yer aldı. Video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak büyük ilgi gördü.

Bakan Bayraktar’ın paylaşımı, Gabar’daki üretim sahasının stratejik önemini bir kez daha vurguladı. 2025 yılında Gabar ve Karadeniz sahasındaki çalışmalarla Türkiye’nin toplam petrol üretimini 47,9 milyon varile çıkaran ekipler, 2026 hedeflerini de netleştirdi. Bakanlık kaynaklarına göre, Gabar’da petrol çıkarma miktarı 81 bin varile ulaştı. Eksi 10 dereceyi bulan soğuklarda, ekiplerin kar zincirleri takılı araçlarla sahaya ulaştığı, ısıtmalı konteynerlerde dinlendiği ve özel koruyucu ekipmanlarla çalıştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlüğü yaşansa da, üretimde herhangi bir kesinti yaşanmadı.

Günlük petrol üretimi 100 bin varile çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önceki telekonferans bağlantılarında da Gabar ekiplerine teşekkür etmişti. Bakan Bayraktar,
"Şırnak umut şehri oldu. Kar yağıyor, soğuk dondurucu ama çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu azim, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığına giden yolda en büyük gücümüz"
demişti. Gabar sahası, 2023’te keşfedilen 1 milyar varil rezervle Türkiye’nin en büyük kara petrol alanlarından biri konumunda. 2026 planlamasında, yatay sondaj teknikleriyle kayalarda sıkışmış petrolün de yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Bu yöntemle, Gabar’ın günlük üretiminin 100 bin varile ulaşması bekleniyor.

Gabar’daki çalışmalar, Türkiye’nin yerli enerji politikalarının başarısını simgeliyor. 2026 yılında Diyarbakır’daki yeni keşiflerle Gabar’ın üç katı üretim potansiyeli hedeflenirken, Karadeniz gaz sahasındaki operasyonlar da hız kazanıyor.




