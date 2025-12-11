Şırnak'ın saklı harikası keşfedildi: '7 katlı apartman mağara' doğaseverlerin rotasına girdi

"BURALARIN KIYMETİNİ BİLMEMİZ GEREK"





Bölgeye gezi düzenleyen Şehri Nuh Doğa ve Bisiklet Kulübü'nden İzmirli İngilizce öğretmeni İsmail Vatansever, "Şırnak, benim ilk atama yerim. Şırnak'a gelmeden önce tabii ki ön yargılarım vardı, birçok insanda olacağı gibi. Ancak buraya geldikten sonra bu ön yargıların birçoğunun yersiz olduğunu gördüm. Özellikle Şehri Nuh ekibi ile tanıştıktan sonra bu tarz tarihi ve güzel yerleri görme ve buraları ziyaret etme fırsatını buldum. Bu tarz yerler, bize bir nefes alma imkanı tanıyor. O yüzden buraların kıymetini bilmemiz gerek. Ben özellikle şehir dışına gelen benim gibi memur arkadaşların ve yerli halkların da gelmesini görmesini isterim. Ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımızı, ne kadar zengin bir coğrafyada yaşadığımızın farkına varmak için çok güzel yerler" dedi.