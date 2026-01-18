Bakan Bayraktar: Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz sahada

"Hava ne kadar sert, coğrafya ne kadar zorlu olursa olsun vatandaşlarımıza kesintisiz enerji akışı sağlamak için ekiplerimiz 7/24 sahada. Türkiye'nin enerji omurgasını oluşturan elektrik iletim hatlarımızın kış aylarında sorunsuz işlemesi için ülkemizin dört bir yanında planlı bakım, anlık izleme ve hızlı müdahale faaliyetlerini titizlikle yürütüyoruz. Zorlu hava koşullarına rağmen görev başında olan teknik ekiplerimiz, enerji arz güvenliğini en üst seviyede tutmak için büyük bir özveriyle çalışıyor."