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Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı

Türkiye rezerv yeterliliğini sağladı

04:0010/07/2025, Perşembe
G: 10/07/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Londra'da reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programındaki gelişmeleri anlattı. Türkiye'nin rezerv yeterliliğini sağladığını belirten Şimşek, "Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azaldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantılarda, ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin yapısal dönüşüm vizyonu detaylı şekilde ele alındı. Türkiye’de uygulanan ekonomi programının, son dönemde yaşanan şoklara karşı dayanıklılığını ispatladığına işaret eden Şimşek, "Enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının öngördüğü tahmin aralığında kalması bekleniyor. Cari açık sürdürülebilir seviyelere çekildi, dış borcun milli gelire oranı ve brüt dış finansman ihtiyacı azaldı" diye konuştu.

KUR KORUMALININ SONUNA GELDİK

Kur Korumalı mevduattan çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: “Mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır.”

KIRILGANLIKLAR AZALDI

Yatırımcılara yaptığı değerlendirmede ekonomideki kırılganlıklar azalırken, makro-finansal istikrarın güçlendiğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: "Bu doğrultuda kur korumalı mevduattan çıkış süreci büyük ölçüde tamamlanmış, mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk lirasındaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır."

TÜRKİYE’NİN YENİ BÜYÜME MOTORU

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de bilgi veren Şimşek, "Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik değil, bölgesel entegrasyon ve ekonomik kalkınma açısından da fırsatlar sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Türkiye'nin yeni büyüme motorları olma potansiyeline sahip" diye konuştu.




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