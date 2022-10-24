​Türkiye’de didik didik lityum arıyoruz.

TOGG başta olmak üzere geleceğin teknolojisine yön veren elektrikli araçlar, batarya teknolojisiyle dikkat çekiyor. Elektrikli araçlarda kullanılan lityum bataryalarının son derece dayanıklı olduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kumral, ülkemizde lityum elementine yönelik ciddi çalışma yürütüldüğünü söyledi. Özellikle Tuz Gölü, Tersakan Gölü ve Acı göl gibi tuz rezervinin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapıldığını anlatan Kumral, göl havzaları ve sodalı ve tuzlu göllerde yapılan çalışmalarla birlikte ülkemizin lityum rezervinin de ortaya çıkacağını anlattı.

Mustafa Kumral

BORUN KAYNAĞI TUZ

Tuzlu göllerden alınan örneklerin jeokimya laboratuvarlarında analiz edildiğini kaydeden Kumral, “Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibinin önderliğinde yürütülen bu projede, tuzlu su kaynaklarından alınan örnekler incelendi. Bor madenleri ve bor atıklarında da lityum araştırmaları sürüyor. Örneğin Afyon’daki jeotermallerin içinde de lityum arayışımız var” şeklinde konuştu.

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ÇANKIRI VE AĞRI ÖNEMLİ

Bor madenlerinin ilk oluştuğu ortamların 20-30 sene önce tuz olarak bulunduğunu belirten Kumral, “Bu tuzlar volkanların etkisiyle kür haline geldi, daha sonra kurudu, çökeldi ve bor madeni oluştu. Özellikle Orta Anadolu’da bu konuda ciddi bir kaynak var. Bu kaynaklar araştırılarak lityum elementinin elde edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor” diye konuştu. Kumral’a göre, ülkemizde tuz yataklarıyla ön plan çıkan Çankırı, Ağrı gibi yerler de birer lityum yatağı olabilir. Bu nedenle bölgede araştırma yapılması büyük önem taşıyor.

ABD VE ÇİN LİSTE BAŞI

Lityum elementinin sadece tuzlu ortamlarda ortaya çıkabildiğini söyleyen Mustafa Kumral, “Dünyada ABD, Güney Amerika ve Çin lityum alanında en önemli rezerve sahip ülkeler. Ülkemizde bu konuda çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Eti Bakır, Bandırma’da ilk etapta 10 ton daha sonra ise 600 ton üretim yapacak bir tesis kurdu” diye konuştu.

ENERJİ KAYNAĞI

Mustafa Kumral lityum’un batarya ve enerji anlamında önemli bir maden olduğunu kaydetti. Kumral, “Elektriği normal şartlarda depolamak mümkün değil. Ancak lityum kullanılarak belki de ileride elektriği depolayacak teknolojiyi elde edebileceğiz. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiyor. Bunun ham maddesi ise lityum” şeklinde konuştu.