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Ekonomi

Türkiye'de 'hızlı ticaret' gaza bastı: Motokuryeler akşam mesaisine kaldı! En çok yemek sipariş ettik

Ticaret Bakanlığının raporuna göre, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsayan "hızlı ticaret"in hacmi geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 99,2 artarak 126,1 milyar lirayı buldu. Hızlı ticaret hacminden en yüksek payı yüzde 58 ile yemek siparişi alırken bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. En fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi.

11:39 - 28/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığının e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, son yıllarda özellikle "hızlı ticaret" kavramı öne çıktı.


Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor. Türkiye'de 2015 yılından itibaren yaygınlaşmaya başlayan bu ticarette teslimatlar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kuryeler tarafından gerçekleştiriliyor.


Bu şekilde yapılan hızlı ticaretin hacmi 2022 yılında 63,3 milyar lira iken geçen yıl yüzde 99,2 artışla 126,1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını gıda ve süpermarket, yemek siparişi, çiçekçilik gibi sektörler oluşturdu. Bazı giyim ve aksesuar, elektronik, anne ve bebek, medikal, kişisel bakım ve kozmetik de hızlı ticarette öne çıkan sektörler arasında yer aldı.


İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya hızlı ticaretin en fazla yapıldığı iller olarak sıralandı.


Siparişlerin yarıdan fazlası yemek için

Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket sektörü, yüzde 12,5 ile platform aracılığıyla yapılan market alışverişleri izledi. Çiçekçiliğin hızlı ticaret içinde payı yüzde 2,6 iken diğer ürünlerde bu oran yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşti.


En çok sipariş akşam saatlerinde

Market alışverişlerinde hızlı ticaret yoluyla en çok satılan ürünler çay, kahve, şekerleme, çikolata, bebek bezleri ve kuruyemiş oldu. Günlük bazda hızlı ticaret işlem sayılarına bakıldığında ise bayram gibi uzun tatil dönüşlerinde siparişlerin arttığı görüldü.


Çiçek hariç sipariş yoğunluğu öğleden sonra ve akşam saatlerinde, diğer saat aralıklarına göre daha yüksek gerçekleşti. Buna göre, hızlı ticaret yoluyla en fazla sipariş yüzde 40,8 ile 18.00-00.00 saatlerinde verildi. Bunu yüzde 38,19 ile 12.00-18.00 saatleri izledi.




#Ticaret Bakanlığı
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