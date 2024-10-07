Otomotiv ve savunma sanayi sektöründe hem tedarik hem de üretim açısından Dünya'da ve Avrupa'da en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'nin ihracatta gösterdiği başarı Yunan basınında manşet oldu.

"Uzun yıllardan beri bir otomobil üretim tesisi kurmanın hayalini kuruyoruz ya da en iyi ihtimalle tartışıyoruz. Binlerce tartışma yapılmış, sayısız görüş ve yazı yazılmış, hükümet yetkilileriyle toplantılar yapılmış olabilir ama sonuç hala sıfır" ifadelerini kullanan Yunan basını "Yunanistan'ın yüksek vergilendirmesiyle bu tür her türlü yatırım için caydırıcı olduğu açık ve Avrupa'da 200'e yakın fabrikanın olduğu bir dönemde Yunanistan'ın, Estonya ve Litvanya'nın bir örneği bile yok." diyerek Türkiye'ye dikkat çekti.

Türkiye otomobil ihracatında ilk 5'te!

Türkiye'nin otomobil ihracatında ilk 5'e yer aldığına vurgu yapılan haberde Çin'den bile daha fazla araba üretildiğine dikkat çekilerek "Büyük miktarda araç üreten komşu Türkiye'de ise tam tersi yaşanıyor. Bu, Avrupa'da en fazla araç ihracatı yapan ülkelerin (AB dışında) bir listesini yayınlayan Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) kendisi tarafından da yansıtılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.





'Sürpriz Türkiye'den geldi'

Avrupa'da en fazla araç ihracatı yapan ülkelerin (AB dışında) bir listesini yayınlayan Yunan medyası, "Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) sıralamasına göre İngiltere %15,5 ile ilk sırada yer alırken, onu %15,3 ile ABD takip ediyor. Güney Kore ve Japonya sırasıyla %13,3 ve %13,1 ile 3. ve 4. sırada yer alıyor. Sürpriz ise dünya çapında listenin 5'inci sırasında yer alan ve Avrupa Birliği'ne gidecek binek araçların ülkelerini ilgilendiren Türkiye'den geldi. Komşu yüzde 11,5'lik bir oranla yüzde 11,1'lik bir yüzdeye sahip olan Çin'i bile geride bırakıyor. Sonra Meksika, Fas, Güney Afrika, İsviçre vb. ülkeler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatını gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara ulaşarak, sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatını gerçekleştirdi.





Son dönemlerde küresel otomotiv üreticilerinin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli sebepleriyle ana güzargâhı haline gelen Türkiye'de sektörün ihracat rakamlarındaki artış dikkati çekti.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192 milyar 808 milyon 449 bin dolar olarak kayıtlara geçti.





📌Türkiye, eylül ayında 22 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi



Geçen ay en çok ihracat yapan ilk üç sektörümüz; 3,4 milyar dolarla otomotiv endüstrisi, 2,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon oldu.



İhracatçılarımızın eylül ayında… pic.twitter.com/otdVz00Zjy — TİM (@turkihracat) October 2, 2024

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 26 milyar 933 milyon 806 bin dolar oldu. Eylül ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 yükselişle 3 milyar 406 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 16,2 olarak hesaplandı.





Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 181,6 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 7,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 15,7 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 11 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 25,2 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 3,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla İtalya ve 1,8 milyar dolarla İspanya takip etti.





Birleşik Krallık ihracat artışında zirvede yer aldı. Ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 796,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 220,4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212,9 milyon dolarla Slovenya, 125,6 milyon dolarla ABD izledi.





Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,2 milyar dolarlık, ABD'ye 886 milyon dolarlık, Romanya'ya 819,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.







