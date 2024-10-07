Türkiye'nin savunma sanayi ve otomotiv endüstrisinde yaptığı hamleler dünyadaki konumunu güçlendirirken ihracattaki başarımız Atina'yı kıskandırdı. Gözünü Çelik Kubbe ve Tayfun füzesine diken Yunan basını, şimdi de otomotiv sektörünü mercek altına aldı. Uzun yıllardan beri bir otomobil üretim tesisinin hayalini kurduğunu yazan Yunan basını, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki kazancının çok büyük olduğunu dile getirerek "Komşu yüzde 11,5'lik bir oranla yüzde 11,1'lik bir yüzdeye sahip olan Çin'i bile geride bıraktı' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin başarılarının örnek gösterildiği haber kısa sürede tüm yayın mecralarında yer aldı...
Otomotiv ve savunma sanayi sektöründe hem tedarik hem de üretim açısından Dünya'da ve Avrupa'da en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'nin ihracatta gösterdiği başarı Yunan basınında manşet oldu.
"Uzun yıllardan beri bir otomobil üretim tesisi kurmanın hayalini kuruyoruz ya da en iyi ihtimalle tartışıyoruz. Binlerce tartışma yapılmış, sayısız görüş ve yazı yazılmış, hükümet yetkilileriyle toplantılar yapılmış olabilir ama sonuç hala sıfır" ifadelerini kullanan Yunan basını "Yunanistan'ın yüksek vergilendirmesiyle bu tür her türlü yatırım için caydırıcı olduğu açık ve Avrupa'da 200'e yakın fabrikanın olduğu bir dönemde Yunanistan'ın, Estonya ve Litvanya'nın bir örneği bile yok." diyerek Türkiye'ye dikkat çekti.
Türkiye otomobil ihracatında ilk 5'te!
Türkiye'nin otomobil ihracatında ilk 5'e yer aldığına vurgu yapılan haberde Çin'den bile daha fazla araba üretildiğine dikkat çekilerek "Büyük miktarda araç üreten komşu Türkiye'de ise tam tersi yaşanıyor. Bu, Avrupa'da en fazla araç ihracatı yapan ülkelerin (AB dışında) bir listesini yayınlayan Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) kendisi tarafından da yansıtılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
'Sürpriz Türkiye'den geldi'
Türkiye tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatını gerçekleştirdi
Son dönemlerde küresel otomotiv üreticilerinin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli sebepleriyle ana güzargâhı haline gelen Türkiye'de sektörün ihracat rakamlarındaki artış dikkati çekti.
En fazla ihracat Almanya'ya
Birleşik Krallık ihracat artışında zirvede yer aldı. Ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 796,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 220,4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212,9 milyon dolarla Slovenya, 125,6 milyon dolarla ABD izledi.