Türkiye’ye Çinli akını

Türk otomotiv pazarı Çinli markaların adeta gözbebeği oldu. 2021’e kadar Çinli markaların yer almadığı Türkiye pazarında yalnızca premium elektrikli otomobiller satılırken, son 3 yılda 11 marka ve 14 modelle zirveye ulaştı. Togg’un gelişiyle hızlanan elektrikli otomobil altyapı çalışmaları ve verilen ÖTV teşvikiyle artan satışlar Çinli otomobil üreticilerinin yanında mevcut satıcıların iştahını kabarttı. Bu yıl yüzde 800 büyüyen pazarın yıldızı yüzde 100 elektrikli otomobillerin yılı haline geldi.





MG’NİN BAŞARISI ROL MODEL OLDU

Türkiye pazarına ilk giren Çinli elektrikli otomobil markası İngiliz kökenli MG oldu. SAIC Grubu bünyesinde faaliyet gösteren MG’nin Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla ulaşılabilir elektrikli model sunması ve yoğun talep görmesi diğer Çinli markalara da örnek oldu. MG’den sonra ise 2 yıl içinde Skywell, Leapmotor, Hongqi, DFSK, Seres, Maxus, Voyah ve dünyanın en çok elektrikli araç satan markası BYD geldi. 9 markanın 12 modeli halihazırda satışta bulunuyor. Fiyatları ise yüzde 10’luk ÖTV diliminde tutarak 1,5 milyon lira fiyat seviyesiyle pazardan pay almaya çalışıyorlar.





RUS ATMO SWM’Yİ PAZARA SUNACAK

Yıl bitmeden bir Çinli daha pazara girmeye hazırlanıyor. Rusya’nın en büyük otomotiv 2. el gruplarından ATMO Türkiye’ye bir Çinli markayı daha getirecek. ATMO Grubu, SWM markasının iddialı SUV ve hafif ticari araç modellerini gelecek ay Türkiye yollarına çıkaracak. Yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiren SWM markasına güvendiklerini söyleyen ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Arkasında Çinli Shineray Grubu gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi olan SWM markasının Türk tüketicisinin hızla takdirini kazanacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına hareketlilik getireceğimize inanıyoruz” dedi.





YERLİ GÜRSES GRUP NETA’YLA YOLA ÇIKTI

Türk otomotiv sektörünün en eski gruplarından Gürses Grup, mobilite şirketi GRS Automobility markasıyla Hozon Neta ile anlaştığını duyurdu. İlk olarak yüzde yüz elektrikli kompakt SUV modeli Neta U ile Avrupa’dan önce Aralık’ta Türkiye yollarıyla buluşturacak. Fiyatı 1,5 milyon civarında olması beklenen Neta U modeli 420 kilometre menzil sunuyor. Bunun yanında GRS Automobility gelecek yıl vitrinine 3 elektrikli model daha ekleyecek. GRS Automobility’nin bir diğer yenilikçi markası Hollandalı Carver olacak. Şehiriçi mobilite ihityacını gidermek için ulaşılabilir fiyat prensibiyle hareket eden Gürses Grup, 1+1 oturma düzeni ve virajlard 40 derece devrilemeden yatabilme özelliği olan Carver’le Türkiye pazarına yeni bir soluk kazandıracak. Her 2 markanın gelişiyle birlikte yıl bitmeden Çinli elektrikli otomotiv üreticileri 11 marka ve 14 modelle pazarda yer almış olacak.



