​Türkiye’ye katkı veren şirket gelsin.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, THY’nin Avrupa kökenli uçak üreticisi Airbus’tan 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği ve 2020 yılında filosuna entegre etmeye başladığı Airbus A350-900 tipi uçaklardan ilkinin üs (ağır) bakım operasyonlarını başarıyla tamamladı. THY Teknik AŞ’nin İstanbul Havalimanı’ndaki hangarında ilk Airbus A350-900 tipi uçağın bakımının tamamlanması ve uçağın hangardan çıkışı dolayısıyla tören düzenlendi.

GENİŞ GÖVDELİ UÇAK SAYISI 10 KAT ARTTI

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu anda 11 adet A350 uçaklarının uçtuğunu söyledi. Bolat, 2005 yılında 83 adet uçaklarının 12’sinin geniş gövdeli olduğunu hatırlatarak, “Bugün geniş gövdeli uçak sayısı 10 kat artarak 129’a çıktı” diye konuştu.

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Bu yıl Türkiye’ye 14 milyar dolar döviz getirdiklerini, 75 bin çalışana iş sağladıklarını ifade eden Bolat, 90. yıllarına daha da güçlenerek daha büyüyerek gireceklerine dikkati çekti. Bolat, “400’üncü uçağımız gelecek. 2023 yılında da 1 milyarıncı yolcumuzu taşıyacağız. 1 milyon Amerikalıyı Türkiye’ye turist olarak getirmişiz bu yıl. ABD’den buraya başka hava yolu gelmiyor. Her zaman buna uğraşıyoruz. Yabancı hava yolları gelsin, Türkiye’ye katkı sağlayacak, networkumuza katkı sağlayacak hava yolları gelsin. Ucuz havayollarının, vur-kaç yaparak gelip bir ülkenin ekonomisini, havacılığını bozup gitmesi çok hoşumuza gitmiyor. O bakımdan gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Türk havacılığının daha ileri gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Haziran 2022 itibarıyla 2019 verilerini geçtik

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, hizmet portföyleri için önemli bir kilometre taşı olan ilk Airbus A350-900'ün üs bakımını tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Havalimanı'ndaki hangarlarının 2 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Akbulut, “Bu sene içinde 17 farklı ülkeden 28 farklı firmaya üs bakım hizmeti vermiş olduk. 2019 yılı pandemi öncesinde THY Teknik AŞ, hem uçak bakımı hem de elde edilen gelir bakımından en üst seviye yıldı. 2019 verilerini 2022 yılının haziran ayından itibaren geçmiş durumdayız" dedi.