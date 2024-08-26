Tuzla artık daha yakın

Hava yolu şirketi Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla kentine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuş başlattı. İlk uçuş ‘Cumhuriyet’ isimli uçakla cumartesi günü yapıldı. Havayolu şirketinin haftada bir defa (cumartesi) yapılacak karşılıklı uçuşları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 06.50'de, Tuzla'dan Sabiha Gökçen'e ise yine aynı gün 08.50'de yapılacak.





AJET DE EKİMDE BAŞLAYACAK

Bir diğer havayolu şirketi Ajet’in Tuzla'ya yönelik uçuşları ise ekim ayında başlayacak. İlk uçuş sonrası Tuzla’da bir grup basın mensubunun sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, “Geçtiğimiz mayıs ayında Bosna’dan gelen bakanlık heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Karşılıklı iş birliği içerisinde çok hızlı bir aksiyon aldık ve başarılı bir giriş yaptık. Başlangıç olarak iki havacılık operatörümüz vardı; Ajet ve Pegasus. Havacılık operatörlerimiz görüştü. Karşılıklı anlaşmalar yapıldı, Ajet de ekim ayında uçuşlara başlayacak” dedi.





HEDEFTE YENİ DESTİNASYONLAR VAR

Bundan sonraki süreçte uçuşların taleplere göre şekilleneceğini söyleyen İskurt, şöyle devam etti: “Duruma göre kış dönemi hazırlıklarına da başlandı. Burası Bosna-Hersek dışında yeni bir alan. Bu iş birliği sadece Tuzla değil, bölgeye hitap eden bir uçuş destinasyonu. Tuzla’nın yaklaşık 100- 150 kilometre etrafını kapsıyor. Şu an için burayı tam kapasite kullanırsak yeterli gelir görünüyor. Yeni destinasyonlar için çalışmalarımız var." Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ise “Kendi geliştirdiğimiz sivil havacılık modelimizi, havacılık, insan kaynağı yetiştirme platformumuzu bu coğrafya ile paylaşacağız. Bu onlar için bir global açılım olacak” ifadelerini kullandı.





TALEBE 2 AYDA CEVAP VERDIK

Pegasus Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen “Tuzla’dan bize destinasyon talebi ulaşınca 1.5-2 ayda satışa açtık. Tuzla hattının rezervasyon sayılarından şu an için gayet memnunuz. Doluluk oranlarımız dış hatlarda ortalama yüzde 85 civarında, burada da yüzde 85 civarında hedefliyoruz. Bugün günde 2 defa Saraybosna’ya uçuyoruz. Antalya’dan da uçuyoruz. Antalya’dan Saraybosna’ya kışın da uçmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.





BİZİM İÇİN TARİHİ BİR AN

Bosna-Hersek Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic ise “İş birliği, haziran ayı başında Tuzla Kantonu Hükümeti temsilcilerinin Türkiye'yi ziyareti sırasında kuruldu. Bu bizim için tarihi bir an çünkü Tuzla’yı İstanbul’a bağlıyoruz. Direkt uçuş hem Tuzla Kantonu'muz için hem de turist sayımızın arttırılması için önemli bir adım” ifadelerini kullandı.





HAYALDI GERÇEK OLDU

Tuzla Uluslararası Havalimanı Müdürü Dževad Halilčević de Pegasus Havayolları'nın yeni hattının Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki erişilebilirliğin artırılması ve bağlantının güçlendirilmesi açısından önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini dile getirdi. Halilčević, iki bölge arasındaki hem turizm hem de iş alışverişinin arttığını belirterek "Bu uzun süredir devam eden bir hayaldi ve bugün gerçekleşti" dedi.



