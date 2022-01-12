Ekonomi Unda dev satın alma Ulusoy Un Söke Unu satın aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Un'da dev satın alma: Ulusoy Un Söke Un’u satın aldı

Ulusoy Un, Söke Un’u satın aldı. Yaklaşık 180 milyon liralık satın almayla birlikte Ulusoy Un, sektördeki yerini güçlendirdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Unda dev satın alma: Ulusoy Un Söke Un’u satın aldı ​ ​
Ekonomi

2020 yılına ait 4 milyar 345 milyon TL’lik cirosuyla, İSO500 ve TİM500 sıralamalarında yer alan, cirosal bazda sektörünün en büyük üçüncü firması olan Ulusoy Un, yüzde 100 iç sektöre üretim yapan Söke Un’u satın aldı.

KAPASİTEYİ ARTTIRDI

Yaklaşık 180 milyon liralık bedelle gerçekleşen satın almada Ulusoy Un ödemenin 168,9 milyon lirasını dün peşin yaptı. Geri kalan kısım ise 650 bin Avro olarak 11 Ocak 2023 tarihinde ödenecek.

Dr. Eren Günhan Ulusoy
Dr. Eren Günhan Ulusoy

Samsun ve Çorlu'da günlük toplam 2 bin 100 ton buğday işleme kapasitesine sahip olan Ulusoy Un'un, 300 bin tondan fazla tahıl stoklama kapasitesi bulunuyor. Ulusoy Un, İngiliz menşeli özel sermaye fonu Mediterra Capital Partners’tan satın aldığı Söke Un’un Ankara ve Söke’deki fabrikalarıyla günlük bin 100 ton üretim kapasitesine daha kavuştu.

Türkiye için önemli bir adım

  • Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Bir aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014'de halka arz olan şirketimiz için ikinci bir kırılma noktası yaşıyoruz. Satın almayla 2 bin 100 ton günlük buğday işleme kapasitemizi, 3 bin 200 tona çıkarmış olacağız. Satın alma, 4,7 milyar dolarlık dünya un ihracatının yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını üstlenen, 8 yıldır dünyadaki un ihracat liderliğini koruyan ülkemiz ve sektörümüz adına da önemli bir adım oldu” dedi.
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