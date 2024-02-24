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Üretim hızı hipersonik

Milli Muharip Uçağımız Kaan, teknik özelliklerinin yanı sıra proje hızıyla da rakiplerine fark atacak. İlk uçuştan sonra envantere girme süresi F-22'de 8 yıl, F-35'te 9 yıl, SU-57'de 10 yıl ve J-20'de 6 yıl iken, Kaan'da 4 yıl olacak.

Canberk Doğan
04:00 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:16 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kaan ilk uçuşu başarıyla tamamlayıp piste inince TUSAŞ ekibi adeta havalara uçtu. Yayınlanan yeni görüntülerde mühendis ve teknisyenlerin heyecanla Kaan’a koştukları ve pilot Barbaros Demirbaş’ı kutladıkları görülüyor.
Kaan ilk uçuşu başarıyla tamamlayıp piste inince TUSAŞ ekibi adeta havalara uçtu. Yayınlanan yeni görüntülerde mühendis ve teknisyenlerin heyecanla Kaan’a koştukları ve pilot Barbaros Demirbaş’ı kutladıkları görülüyor.

Özellikleri ile rakiplerine fark atan milli muharip uçak Kaan, proje hızında da muadilleri ile yarışıyor. Kaan’ın ilk adımları 5 Ağustos 2016’da Kaan Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi ile atılmıştı. Tasarımı, program takvimi, parça anlaşmaları, montaj işlemleri ve testler kapsamında ilk uçuş tarihine kadar 8 yıl geçti. İlk uçuşla çalışmalarını daha da hızlandıran TUSAŞ’ın hedefi, 2028 yılına kadarki 4 yıllık süreçte envantere 20 adet Kaan’ı teslim etmek. Kaan'ın 5’inci nesil uçaklar içindeki rakiplerinden Rusya yapımı SU-57 10 yıl, ABD yapımı F-35 9 yıl, F-22 8 yıl, Çin yapımı J-20 ise ilk uçuşundan 6 yıl sonra hizmete girmişti. İşte Kaan’ın muadillerinde ilk uçuştan envantere kadar geçen zaman dilimi:


SU-57 10, F-35 9 YILDA HİZMETE ALINDI

*Rus yapımı SU-57, ilk uçuşundan itibaren envantere girene kadar 10 yıl geçti. Uçak, 2010-2020 yılları arasında deneme ve test süreci geçirdi.

*ABD’nin hali-hazırda en güncel savaş uçağı konumunda bulunan F-35’in ilk uçuşundan envantere girişine kadar 9 yıllık bir süreç geçti. Program, 1995 yılında Müşterek Taarruz Uçağı ismini aldı. ABD’li şirket Lockheed Martin’in ana yüklenicisi olduğu programa Birleşik Krallık 1995 yılında kurucu üye olarak katıldı. İtalya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Kanada, Avustralya ve Türkiye de programa, Konsept Gösterim Safhası’nda dahil oldu. İlk uçuşunu 2006’da gerçekleştiren F-35, 2015’te envantere girerek kullanılmaya başlandı.


F-22 8, J-20 6 YILDA TAMAMLANDI

*Bir diğer ABD yapımı uçak olan ve hiçbir ülkeye satılmayan ABD’nin kapalı kutusu F-22 de ilk uçuşundan envantere girene kadar 8 yıllık süreç geçirdi. 1997 yılında ilk uçuşunu yapan F-22 2005'te envantere girdi.

*Çin yapımı J-20 uçağı da ilk kez 2011 yılında uçuşunu gerçekleştirdi ve 2017 yılında envantere girerek aktif şekilde kullanılmaya başladı.


#Savunma Sanayii
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#ABD
#Çin
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