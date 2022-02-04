Uşak’a 100 milyon liralık deri yatırımı

Uşak’ta kurulacak büyükbaş deri işleme tesisinin (UBDİT), Türkiye’nin 4 farklı ilinde düzenlenecek İkili İş Görüşmeleri toplantılarının ikincisi İstanbul’da yapıldı.

Burada konuşan Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Danışmanı Cavit Kahya, Uşak’ın Türkiye deri işletmeciliğinin yüzde 65’ini karşıladığını belirterek, “Uşak bu konuda uzmanlığını hem yurt içinde hem de yurt dışında kanıtlamış bir şehir “dedi.

BÖLGEDE 95 DERİ İŞLETMESİ BULUNUYOR

Tesisin 100 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade eden Cavit Kahya, şunları kaydetti: “Bölgemizde 95 civarında deri işletmesi var. Hedefimiz, sanayicilerimizin üretim yelpazesine yeni ürünler eklemek. Küçükbaş deri, sadece giysi üretiminde kullanılıyor ve deri giysi Türkiye’de ve dünyada talebi artan bir konjonktür izlemiyor. Bu nedenle de zorunlu tüketim maddesi olan ayakkabı, çanta, saraciye ürünlerinin ana girdisi olan büyükbaş deri üretmek hedefinden yola çıktık.”

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Cavit Kahya

1,5 MİLYON DOLARLIK DERİ İŞLENECEK

Projeyle birlikte Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 95 deri atölyesinin üretim yelpazesinin genişleyeceğini dile getiren Kahya, “Dericilerimize piyasa koşullarının altında fason hizmeti vereceğiz. Yıllık 6 bin ton ham büyük baş deri işlenmiş olacak. Değeri yaklaşık 1,5 milyon dolar. Bu derinin ayakkabı, çanta ve cüzdan gibi sanayi ürünlerine işlendiğini ayrıca ihracat yapıldığını düşünürsek katlanarak etkisi olacaktır. Fabrikamız için 62 kişiye istihdam sağlayacağız" dedi. Kurulan fabrikanın üretime hazır bir halde olduğunu belirten Kahya, tesisin resmi açılışını 21 Şubat günü yapacaklarını kaydetti.

Suriye’den geldi Uşak'ta çdört fabrika kurdu

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen Dabbagh Ailesi’nin, 2017 senesinde Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesinde 60 milyon liralık yatırımla 4 deri işleme tesisi kurduğu bilgisini veren Cavit Kahya, “Hem Uşak şehrimize hem de ülkemize fayda sağlıyorlar, onları destekliyoruz” dedi. Ailenin kurduğu firmanın dericilik alanındaki 95 firma içerisinde ilk 5’e girdiğini vurgulayan Kahya, firmanın bölge yönetimiyle arasında iyi bir diyalog olduğunun altını çizdi. Kahya, “Sürekli olarak kendilerini geliştiriyorlar, İslam ülkeleriyle ithalat, ihracat yapıyorlar” diye konuştu.