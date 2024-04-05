Vergi yüküne neşter

Ekonomide yeni dönemde, vergi reformu ve kamu iktisadi teşekküllerinin revizyonu gibi öncelikli meselelere ağırlık verilecek. Bu adımların başarılması halinde, yurt dışı piyasalara güven sağlanarak daha fazla yatırımcı için Türkiye cazibe merkezi haline gelecek. Hükümet, enflasyonda düşüşün sağlanmasına paralel olarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergilenmede eşitliğin sağlanması gibi kamuoyunda rahatsızlık oluşturan başlıklara eğilecek. Vergi yükünün dar gelirli üzerinden oluşturduğu baskının azaltılması ve bu bağlamda yaşam standardının yükseltilmesine de olanak tanınacak.





DÖNEM BİTMEDEN GEÇECEK

Ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program’ın uygulanması için Meclis'e bir dizi düzenleme göndermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, kripto varlık düzenlemesinin yanı sıra vergilemede eşitliği sağlayacak reform paketi ile KİT revizyonunu öngören kanun teklifi, yasama dönemi tamamlanmadan Meclis gündemine taşınacak. Ekonomide kayıt dışılığın önüne geçilmesi için de adımlar atılacak. Bu kapsamda da idari düzenlemeler yıl bitmeden yürürlüğe alınacak.





VERGİ YÜKÜNE AYAR

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, vergi yükünün dar gelirli üzerinden oluşturduğu baskının bir anda aşılamayacağı ekonomi yönetimi tarafından ilgi mercilere sunuldu. Ancak vergilemede eşitliğin sağlanması halinde, enflasyonist ortamın gerilemesine paralel olarak vergi yükünün hafiflediği görülecek. Bu kapsamda, Gelir, Kurumlar, Katma Değer vergileri kanunları ile Vergi Usul Kanunu'nda değişikliğe gidilecek. Vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde, vergi tabanının genişletilmesi sağlanacak. Yasal güncellenmeler yapılacak. Bu sayede orta vadede doğrudan vergilerin payı artırılacak. Eşitsizlik hissi uyandıran düzenlemeler rehabilite edilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak.





KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Kayıt dışılıkla mücadele, teknolojik imkânlardan daha çok faydalanılarak tüm tarafların etkin katılımıyla yürütülecek. Mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılarak prim tabanı genişletilecek. Ayrıca, zarar eden KİT'lerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik artırılacak. KİT reformu kapsamında, genel müdür ile yönetim kurulu başkanlık görevleri ayrılacak. Genel müdür bir nevi CEO olarak çalışacak.



