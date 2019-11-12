Yabancı Türkiye’de rüzgar ve güneşe koşuyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette yenilenebilir enerjide gelişmeleri değerlendirdi. Gelecek yıl nisanda 2 bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını kaydeden Yılmaz, “2019’da rüzgarda ve güneşte yatırımlar iyi bir şekilde devam etti. Geçen yıl rüzgarda 4 bin megavatlar civarındaydık, şimdi ise 7 bin megavatlar civarındayız. Güneşte çatı hariç 7 binlere vardık. Şimdi güneşte çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Dolayısıyla teşviksiz yatırımlar için de ciddi talep var. Gelecekte ben yenilenebilir enerji yönünden Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde hamle yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Mustafa Yılmaz

YABANCI İLGİSİ YOĞUN

Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynaklarına yabancı yatırımcının ilgisinin had safhada olduğunu anlatan Yılmaz, “Yabancı yatırımcı Türkiye’de yenilenebilir yatırımlara yoğun ilgi gösteriyor. Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgar nereye eserse yatırımcı oraya gider” dedi.

YEKDEM’DE FİYATLAR DEĞİŞECEK

2020’nin yatırımların çok hızlandığı bir yıl olacağına vurgu yapan Yılmaz, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 31 Aralık 2020'de sona erecek. Herkes ne yapıp edecek, yatırımlarını 2021 yılına kadar bitirecek” diye konuştu.

YEKDEM’in uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin Yılmaz, şunları kaydetti: “YEKDEM’in uzatılmasına yönelik çalışmalar var ancak fiyatlar değişecek. Bu fiyat yaklaşık 10 sene öncesinin şartlarına göre belirlenmişti. Dolayısıyla 10 sene öncesine göre ciddi maliyet ucuzlamaları oldu. Zaten yatırımcılar da bunu bekliyor. ‘Teşvik olsun, bu fiyatlarda olmasın’ diyorlar. Ben de teşvike yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kanaatte değilim. Piyasada aynı şartlara veya daha iyisine satabilecek. 5 sene öncesine kadar kimse bu teşvike müracaat etmiyordu. Çünkü teşvikli fiyatların üzerinde piyasada satılabiliyordu. YEKDEM uzatmayla ilgili nihai yetki EPDK’da değil. EPDK çalışmaları yaptı, istişare yaptı, görüşlerini verdi. Belki de ondan önce yerli teşvik katkısı meselesi var. Belki o çerçevede adım atılır. Yatırımcıların ona da ilgisi olabilir. Yerli katkı düzenlemesi, Kanunu düzenleme olacak. O desteğin tatmin edici olacağını düşünüyorum.”

“Yerli katkı TL mi olacak” şeklindeki soruya Yılmaz, “Yatırımcı her zaman yatırımını garanti altına almak ister. Düzenleyiciler olarak bizim görevimiz ortak noktada buluşturmak. Hem yatırımcıyı hem tüketiciyi memnun etmek gerekir" dedi.