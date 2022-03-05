Ekonomi Yargıtaydan tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı Hapis cezasına çarptırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yargıtay'dan tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı: Hapis cezasına çarptırıldı

Kiralık daire bakmak için geldikleri apartmanda asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi mahkemenin yolunu tuttu. Asliye Ceza Mahkemesi, asansörün bakımını zamanında yaptırmayan apartman yöneticisiyle, yetkili firma sahibini mahkumiyete çarptırdı. Davada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ihmalkar apartman yöneticisi ile asansör bakım firması yetkilisinin ‘Taksirle Yaralama’ suçunu işlediğine hükmetti.

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Haber Merkezi İHA
Yargıtaydan tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren asansör kararı: Hapis cezasına çarptırıldı
Foto/arşiv

Kiralık daire bakmak için gittikleri apartmanda hayatlarının şokunu yaşayan üç arkadaş, asansörün düşmesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, taburcu olduktan sonra emniyetin yolunu tuttu.

Yapılan incelemede asansörün bakımının ihmal edildiği ortaya çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle birden çok kişinin yaralanmasına sebep olmak’ suçundan hakim karşısına çıkan apartman yöneticisi ile periyodik bakımı üstlenen asansör firmasının sahibi hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, apartman yöneticisini, yönetici olmaktan men, firma yetkilisini de asansör bakımı yapmaktan men etti. Sanıkların cezayı paraya çevrilirken davacılar, karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Men cezasının ağır olduğunun belirtildiği Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Belirli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan 3 yıla kadar bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınabileceğine karar verilebileceği yasada düzenlenmiştir. Bir mesleğin icrasının yasaklanabilmesi için ruhsatnameye bağlı olarak yürütülmesi gerekmekte olup, asansör bakım, onarım ve kurulumuna ilişkin faaliyet ile apartman yöneticiliğinin ruhsatnameye bağlı olarak yürütülen bir meslek olmadığı nazara alınmadan çalışma hürriyetini kısıtlayacak şekilde sanık A.K.’nin asansör bakım ve onarımına yönelik mesleki faaliyetinden, sanık B.D.’nin ise apartman yöneticiliğinden yasaklanmalarına karar verilmesi yasaya aykırıdır.

Sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı bozulmasına, yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususun düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, ‘kendilerine verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine, sanıklara verilen adli para cezasının 225 tam gün karşılığı adli para cezası olarak belirlenmesine, bir gün karşılığı adli para cezasının takdiren 30 TL olarak hesabıyla 6.750 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına’ ibaresinin eklenerek hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi.”

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