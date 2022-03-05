Ekonomi Enerjide beş milyar dolarlık hamle Yatırım için geri sayım başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide beş milyar dolarlık hamle: Yatırım için geri sayım başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını arttıracak kritik bir karara daha imza attı. 5 milyar dolarlık enerji yatırımı için geri sayım başladı.

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Haber Merkezi İHA
Enerjide beş milyar dolarlık hamle: Yatırım için geri sayım başladı
Foto/arşiv

YEKA RES-3 ve YEKA GES-5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan kapasite ile birlikte 2787 MW’lık kapasite EPDK’ya bildirildi.

Perşembe günü toplanan Kurul söz konusu kapasitenin tahsis sürecini tamamladı.

YATIRIM YAPILACAK ALANLAR

Ana kaynağı rüzgar veya güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artış talepleri için toplam 784,75 MW, Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için toplam 1322,82 mw Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680,13 mw kapasite tahsisi yapıldı.

TOPLAM YATIRIM TUTARI 5 MİLYAR DOLAR

En geç 1 buçuk, 2 yıl içinde 5 milyar dolarlık yerli ve yenilenebilir enerji yatırımının elbirliği ile hayata geçirileceğini söyleyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Kurumumuzun bu kararı sadece ülke ekonomisine değil, istihdama da katkı sağlayacak” dedi.

Söz konusu kapasiteler için yapılacak başvuruların aylık bazda TEİAŞ’a bildirilerek metodolojide belirlenen usule göre bağlantı görüşü oluşturulacağını belirten Yılmaz şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Hep söylüyoruz Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapan asla pişman olmaz. Kurul olarak aldığımız bu kararla ülkemiz için kayda değer bir kapasitenin önünü açmış olduk. Şimdi top yatırımcıda, kolları sıvama vakti. En geç 1 buçuk, 2 yıl içinde bu yatırımların hayata geçeceğinden şüphemiz yok. Net sıfır karbon salımı hedefimize de katkı sağlayacak bu kararımızın sektörümüze ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

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