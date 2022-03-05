Rus şirketleri eriyor

Batılı ülkelerin başını çektiği blok, Rus şirketlerini piyasadan silme ve ülke ekonomisini sıkıştırma operasyonuna devam ederken bireysel ve kurumsal yatırımcılar da desteğini çekiyor. Dünyanın en önemli piyasaları arasında gösterilen Londra Borsası’nda Rus şirketlerinin yaşadığı kayıplar hisse değerlerini adeta buharlaştırdı.
ENERJİ, GIDA VE FİNANS DEVLERİ LONDRA BORSA’SINDA BUHARLAŞTI
- Yatırımcının risk korkusu yanında saldırılara karşı bireysel tepkisi olarak da yorumlanan bu gelişmeyle Rusya’nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99’a ulaştı. 24 Şubat’tan 2 Mart’a kadar yaşanan kayıplar hisse değerlerini adeta buharlaştırdı. Rus finans sektörünün amiral gemisi ve ülkenin en büyük bankası Sberbank’ın Londra borsasındaki hisseleri yüzde 99 değer kaybederek 2,5 dolardan 0,015 dolara gerilerken, doğal gaz şirketi Gazprom’un hisseleri 4,7 dolardan 0,051 dolara düşerek yüzde 99 değer kaybetti.
YATIRIMCI DA CEZALANDIRIYOR
Rus Lukoil’in hisse değeri yüzde 99, Gazprom Neft’in hisse değeri yüzde 38 düştü. Rusya’nın en büyük perakende şirketlerinden Magnit’in hisseleri yüzde 99’dan fazla değer kaybederek 9 dolardan 0,018 dolara düşerken, X5 Retail şirketinin hisseleri de 10,6 dolardan 0,31 dolara gerileyerek yüzde 97 seviyesini gördü. Tüm bu kayıplar bireysel yatırımcının tepkisi olarak değerlendiriyor.
Kredi notu 1 haftada 2'nci kez düşürüldü
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan notunu "CCC-"ye indirdi. Fitch ve Moody’s Rusya’nın notunun altı kademe düşürerek “çöp” statüsüne indirdi. Rusya'nın kredi notu bir haftada ikinci kez düştü. Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı İrina Okladnikova, Merkez Bankası’nın dondurulmuş rezervlerine müzakereler sonucunda tekrar erişmeyi beklediklerini ve yeterli fona sahip olduklarını kaydetti.
OLİGARKLARIN SERVETİ ERİYOR
Yaptırımlar Rus oligarkların, milyarlarca dolarlık servetlerini harcayacak yer bırakmadı. Öyle ki lüks yatları, jetleri ile alıştıkları hayatı yaşayamayacakları gibi oligarkların son dönemde 80 milyar dolardan fazla servet kaybettikleri belirtiliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Rusya’nın Ukrayna'yı işgaliyle oluşan ekonomik çalkantı, Rusya'nın en zengin 20 milyarderinin servetinin yaklaşık üçte birini sildi. Rusya'nın listedeki en zengin iş adamı Vladimir Potanin'in serveti, yaptırım listesinde olmadığı halde, yaklaşık 6 milyar dolar kayıpla 25 milyar dolara geriledi. En çok etkilenen Rus milyarder 22 milyar dolardan 11 milyar dolara gerileyen Gennady Timchenko oldu.