Yarı fiyatına konut satışı başladı: Detaylar belli oldu işte satışa çıkan evlerin listesi

İHALEYLE İCRALIK KONUTLAR SATILIYOR

Herhangi bir nedenle borç yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ipotek altındaki konutları icra yoluyla satılıyor. Mağdur olan alacaklılar bu şekilde paralarını tahsil ederken artan para da konut sahibine veriliyor. Evi de uygun fiyata alan kişi kullanıyor.





İHALELER İNTERNET ÜZERİNDEN OLUYOR

İnternet üzerinden icra ihalesine katılabilme imkanıyla birlikte çok kolay ev sahibi olunuyor. Ücretsiz olan UYAP E-Satış sitesine kayır olunarak taşınır, taşınmaz her ihaleye girilebiliyor.





AYRINTILARI İYİCE İNCELEYİN

İhaleye girmede önce açıklama kısmında alınacak konuta ilişkin tüm ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Satın alınacak konutun özellikleri, vergisi, hissesi kontrol edildikten sonra teminat yatırma işlemini gerçekleştiriliyor. İcra dairesinin belirttiği hesaba teminat yatırıldıktan sonra ilgili taşınmazın ihalesine katılma hakkını elde ediyorsunuz.





YARI FİYATINA İHALEYE ÇIKIYOR

Konutlar yarı fiyatından bazen yarı fiyatın altından ihaleye çıkıyor. İhalede artırılan tutara göre fiyat da yükseliyor.

İCRALIK KONUTLARA KREDİ ÇIKMIYOR

İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.





YARI FİYATINA İHALEYE ÇIKIYOR

NTV'de yer alan ahbere göre, konutlar yarı fiyatından bazen yarı fiyatın altından ihaleye çıkıyor. İhalede artırılan tutara göre fiyat da yükseliyor.





İCRALIK KONUTLARA KREDİ ÇIKMIYOR

İcradan satılan konutlara mortgage kredisi çıkmıyor. Evi ya peşin olarak alacaksınız ya da eksik kalan kısmını bankadan ihtiyaç kredisiyle borçlanarak ya da yakın çevrenizden borç alarak satın alabilirsiniz.



