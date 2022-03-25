Ekonomi Yarını Metaversete kodlayacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarını Metaverse’te kodlayacaklar

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin yolculuğu Metaverse ile devam ediyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında Metaverse ortamında kodlama eğitimi verilmesine başlandı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yarını Metaverse’te kodlayacaklar
Sezai Hazır-Hasan Süel

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin yolculuğu Metaverse ile devam ediyor. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında Metaverse ortamında kodlama eğitimi verilmesine başlandı. Toplam 20 Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğünün kullanılacağı eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması konuları ele alınacak.

EĞİTİM SEKTÖRÜNE ÖRNEK UYGULAMA

  • Metaverse’te ortalama 45-60 dakika sürecek seanslar sonrasında eğitimlere bilgisayarlarda devam edilecek. Bu kapsamda nisan-aralık döneminde bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Konuyu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Projemizi tüm Türkiye’de yaygınlaştırırken, bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Attığımız bu adımın, eğitim sektöründe de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Çocuklarımızın erken yaşta bu deneyimi kazanıp ileride de bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki her bir çocuğu başta Metaverse teknolojisi yetkinlikleri olmak üzere 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’

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