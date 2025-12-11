'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' yarın İstanbul Finans Merkezi’nde başlıyor

Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi, yarın İstanbul Finans Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türkiye’nin yatırım ortamı, küresel sermaye akımları, finansal dönüşüm ve dijital bankacılık gibi ekonominin geleceğini belirleyen başlıklar tüm yönleriyle ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yarın İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek zirve, Türkiye’nin yatırım ekosisteminden dijital finans teknolojilerine kadar ekonominin gelecek 100 yılını şekillendirecek başlıkları aynı sahnede toplayacak.
Zirve; Türkiye’nin yatırım ekosistemi, yabancı sermaye ilgisi, kamu yatırımları, stratejik sektörlerde oluşan yeni fırsatlar, küresel sermaye akımları, dijital bankacılık ve fintek alanındaki dönüşüm ile enflasyon–para politikası görünümü gibi kritik başlıkları aynı platformda buluşturacak.
- Etkinlik, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.
Türkiye’nin finans alanındaki yeni yüzyıl vizyonu, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinin değerlendirmeleriyle detaylı biçimde ele alınacak.