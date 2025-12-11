Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' yarın İstanbul Finans Merkezi’nde başlıyor

'Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi' yarın İstanbul Finans Merkezi’nde başlıyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:2911/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvede Türkiye'nin finans alanındaki gelecekteki 100 yılı konuşulacak.
Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvede Türkiye'nin finans alanındaki gelecekteki 100 yılı konuşulacak.

Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi, yarın İstanbul Finans Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türkiye’nin yatırım ortamı, küresel sermaye akımları, finansal dönüşüm ve dijital bankacılık gibi ekonominin geleceğini belirleyen başlıklar tüm yönleriyle ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla yarın İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenecek zirve, Türkiye’nin yatırım ekosisteminden dijital finans teknolojilerine kadar ekonominin gelecek 100 yılını şekillendirecek başlıkları aynı sahnede toplayacak.

Türkiye’nin yatırım iklimi, finansın dönüşümü ve küresel sermayenin yeni rotası yarın
İstanbul’
da masaya yatırılıyor.

Albayrak Medya
öncülüğünde düzenlenen
Yatırım ve Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi
, 12 Aralık Cuma günü
İstanbul Finans Merkezi Halkbank Salonu
’nda gerçekleştirilecek. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
da katılacak.


Zirve; Türkiye’nin yatırım ekosistemi, yabancı sermaye ilgisi, kamu yatırımları, stratejik sektörlerde oluşan yeni fırsatlar, küresel sermaye akımları, dijital bankacılık ve fintek alanındaki dönüşüm ile enflasyon–para politikası görünümü gibi kritik başlıkları aynı platformda buluşturacak.


  • Etkinlik, TVNET, TVNET Radyo ve Yeni Şafak YouTube kanallarından canlı yayınlanacak.


Zirvede ele alınacak ana başlıklar ise şu şekilde:

• Türkiye’de yatırım ekosistemi
• Yabancı yatırımcının Türkiye’ye bakışı
• Kamu yatırımları ve stratejik sektörlerde yeni fırsatlar
• Küresel sermaye akımları ve altyapı yatırımları
• Türkiye finans sektörünün gelişimi ve bölgesel rolü
• Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler
• Enflasyon, para politikası ve büyüme görünümü
• Sürdürülebilir finansman modelleri

Türkiye’nin finans alanındaki yeni yüzyıl vizyonu, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinin değerlendirmeleriyle detaylı biçimde ele alınacak.


#ekonomi
#albayrak
#zirve
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru tarihi belli oldu mu?