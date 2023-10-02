Yatırımcı çekildi otomobil gerçek müşteriye kavuştu

Elektrikli araç sayısını artırarak Ioniq 6’yı satışa sunan Hyundai Türkiye, iddialı bir fiyatla rakiplerine gözdağı verdi. Yüzde 10 ÖTV dilimine giren başlangıç paket Ioniq 6 geçtiğimiz yıl dünyada yılın otomobili de seçilmişti. Aracın başlangıç fiyatı ise 1,6 milyon lira oldu. İstanbul’da yapılan tanıtımda konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel elektrikli araç piyasasının yanı sıra mevcut satışları da değerlendirdi.

500 ELEKTRİKLİ ARAÇLA BU YILI TAMAMLARIZ

Yeni satışa sundukları Ioniq 6’ya çok fazla talep aldıklarını belirten Murat Berkel, “Bu yıl sonuna kadar 200 Ioniq 6 satacağız. Bu yıl toplam elektrikli satışımız 500 adede ulaşacak. Hibritlerle birlikte ise bin 500’ü bulur. Araç tedariğinde Ioniq 5 ve Kona EV’de bu yıl sıkıntı yaşadık. Önümüzdeki yıl daha fazla adet alıp satacağız. Üretimle ilgili problemler yavaş yavaş ortadan kalkıyor” açıklamasını yaptı.

YATIRIMCI MÜŞTERİ PİYASADAN ÇEKİLDİ

Yılın ilk 8 ayında pazarda özellikle yatırım amaçlı araç alan müşterilerin fazla olduğuna işaret eden Hyundai Assan Genel Müdürü, “Bu son dönemde özellikle Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar neticesinde yatırımcılar piyasadan elini çekti. Günün sonunda gerçek müşteri ile baş başa kaldık. Ben yıl sonuna kadar biriken taleple satış seyrinin hızla devam edeceğini düşünüyorum. 2024’ün başında ötelenmiş talebin ihtiyacını karşılamasıyla olağan durumda satışların yavaşlayacağını düşünüyorum. Bu sene için pazarı 1 milyon 50 bin veya 1 milyon 100 bin bandında görüyorum” ifadelerini kullandı.

A SEGMENTİNE %80 ÖTV KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Üretim tarafına da değinen Berkel, “Planımızın üstünde bir üretim yapacağız bu sene. 230 binden fazla araç üretimine imza atacağız. Normal planımız bunun daha aşağısındaydı. Biz müşterinin talep ettiği yerli üretim araçlar olan i10, i20 ve Bayon’da ihtiyacını aynı ay içerisinde karşılamaya çalışıyoruz. Uzun süredir güncellenmeyen ÖTV orta gelirli ve araca ulaşmak isteyen insanlar için bir maliyet yükü. A ve B segmenti bir araç için yüzde 80 ÖTV ödemek bence kabul edilebilir değil. ÖTV’de en az kur artışı kadar güncelleme olmalı. En azından yerli üretim araçların yüzde 50 ÖTV seviyesine gelmesi gerekiyor. Önümüzdeki sene insanlar araç alamayacak bu gidişle” ifadelerini kullandı.

Otomobile zam gelmez

Geçtiğimiz aylarda günübirlik yenilenen ama şu anda yavaşlayan fiyat değişimlerine de değinen Murat Berkel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Merkez Bankası’nın kararlarıyla kur stabil hale geldi. Kurun bu şekilde devam etmesi halinde bundan sonra otomobile çok fazla zam yapılacağını düşünmüyorum. Hatta tam tersine geçtiğimiz aylarda markalar kampanyalara başladı.”







