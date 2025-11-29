Yatırımcı TL'de ısrarcı

Ekimde yaklaşık 10 milyar dolarlık artışla dikkat çeken bankacılık sektörü döviz mevduatları kasım ayında ise ivme kaybederek 2,6 milyar dolar azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tasarruf sahiplerinin Türk Lirası (TL) ve döviz arasındaki dinamik hareketliliği sürüyor. 21 Kasım haftası itibarıyla, TL ve yabancı para mevduat büyüklüğünün döviz karşılığı toplamı 608 milyar 359 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

9 MİLYAR DOLARLIK YÜKSELİŞ SONRASI GERİ ÇEKİLME

Bankacılık sektörü, özellikle ekim ayında ciddi bir döviz talebine sahne oldu. 26 Eylül'den 24 Ekim haftasına kadar yabancı para mevduat büyüklüğü, 9 milyar 411 milyon dolar yükselişle 231 milyar 486 milyon dolardan 240 milyar 897 milyon dolara çıktı. Ancak, döviz talebinin zirve yaptığı ekim dönemi sonrası tablo kasım ayında tersine döndü. 21 Kasım haftasında yabancı para mevduat büyüklüğü 2 milyar 592 milyon dolar eriyerek 238 milyar 305 milyon dolara geriledi.

DOLARIN REEL GETİRİSİ YATIRIMCIYI MEMNUN ETMEDİ

Dolar, yılbaşından beri yüzde 20,17 değer kazansa da enflasyonun altında kalarak reel getiri açısından tasarruf sahiplerini memnun edemedi. Yabancı para cinsinden hesaplardaki azalışa paralel olarak, TL mevduat büyüklüğünde önemli bir toparlanma gözlendi. 26 Eylül'de 372 milyar 328 milyon dolar olan TL mevduat büyüklüğü, döviz talebinin etkisiyle 24 Ekim'de 4 milyar 566 milyon dolar azalarak 367 milyar 762 milyon dolara düşmüştü. 21 Kasım haftasında ise TL mevduatlar yeniden toparlanma eğilimine girerek 370 milyar 54 milyon dolara ulaştı. Yaşanan toparlanma, bir kısım fonun dövizden TL'ye geri döndüğüne işaret ediyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUAT DAĞILIMI



TÜRK PARASI YABANCI PARA TOPLAM TARİH (Milyon dolar) (Milyon dolar) (Milyon dolar) 26 Eylül 2025 372.328 231.486 603.815 24 Ekim 2025 367.762 240.897 608.660 21 Kasım 2025 370.054 238.305 608.359















