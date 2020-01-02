Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretleri arttı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanmak isteyen araçların ödediği ücretlere yüzde 14’lük zam getirildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yeni tarife şu şekilde belirlendi:

Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak.

FOTOĞRAF 8 Osmangazi Köprüsü 30 Haziran günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. 1 Temmuz günü saat 00.00'da Osmangazi Köprüsü ulaşıma açılırken, 11 Temmuz saat 07.00'ye kadar köprü ve otoyoldan geçişler ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü açıldığı günden bu yana ilk defa bugün ulaşım kilitlendi. Ramazan Bayramı nedeniyle köprüyü merak edenler ulaşımın kilitlenmesine yol açtı. TEM yolunu köprüye bağlayan bağlantı yolundan itibaren köprüye ulaşım adım adım sağlandı. Köprünün Yalova istikametine doğru daha yoğun bir trafik yaşanırken, trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Köprünün, Yalova ve Kocaeli istikametlerinde sağ şeritler selfie çektirmek isteyenlerle doldu. Köprüyü merak ederek Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul ve Sakarya'dan gelenler ücretsiz olan köprüde önce Yalova istikametine doğru gidip, daha sonra geri dönerek Kocaeli istikametine doğru yol aldılar. Trafik ekipleri ve köprüyü yapan Otoyol A.Ş. görevlileri sağ şeritte durarak selfie yapan sürücüleri yola devam etmeleri konusunda uyardılar. Trafik ekipleri tüm uyarılara rağmen yolda durarak fotoğraf çektirenlere, Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek suçundan 92 TL para cezası kesti. Köprüde durmayarak ilerleyenler ise cep telefonları ile görüntü çektiler. Yalova Altınova Belediyesi'nin ise üstü açık otobüs ve otobüslerle ilçede yaşayanları gezintiye çıkarması dikkat çekti. Vatandaşlar, otobüslerle köprünün üzerinde ilerlerken hatıra fotoğrafları çektiler. Trafik yetkilileri, köprüyü kullanan sürücülerin hatıra fotoğrafı çektirmek için durmaları durumunda ceza kesildiğini belirterek, Burası otoyol. Burada durmak, park etmek yasaktır. Köprüyü merak ederek gelenler yolda durunca ulaşım aksıyor. Uyarıları dikkate almayanlara 92 TL ceza kesiliyor dedi. Osmangazi Köprüsü bedava, selfie merakının cezası 92 lira Osmangazi Köprüsü bedava, selfie merakının cezası 92 lira Osmangazi Köprüsü'ndeki trafik, ulaşıma açıldığı günden bu yana ilk defa bugün akşam saatlerinde kilitlendi. Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenler Osmangazi Köprüsü'ne akın ederken, sağ şeritlerde durarak selfie çektirenler, ulaşımın durmasında etkili oldu. Ulaşımın ücretsiz olduğu köprüde sağ şeritte durarak selfie yapan araçların sürücülerine 92 TL ceza kesildi. BiP'te paylaş

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Osmangazi Köprüsü tarifesi de şu şekilde:

Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 117 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 188 lira 65 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 224, araç sınıfı 4 olan modellerde 297 lira 10 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 374 lira 90 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 82 lira 55 kuruş alınacak.