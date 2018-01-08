Yeni ÖTV’ler talebi artırır

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Nissan Türkiye’nin 2017 yılını 34 bin 822 adet satış ve yüzde 3,64 pazar payı ile rekorla kapattığını belirtti.

PAZAR 1 MİLYONU KORUR

Sinan Özkök, 2018 yılında otomotiv sektörünün üretim ve ihracata odaklanacağını belirterek, iç pazarın da bir o kadar önemli olduğunu kaydetti. İç pazarda 2018 yılında 950 bin-1 milyon aralığında toplam pazar öngörüleri bulunduğuna işaret eden Özkök, “Nissan Türkiye açısından 2018 yılının yine geçmiş yılların üzerinde performans göstereceğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz. 2018 yılında önceliklerimiz 10 yıldır SUV segmentinde sürdürdüğümüz liderliğimizi devam ettirmek ve pazar payımızı üst seviyede tutmak olacak. Nissan Intelligent Mobility vizyonunu ve heyecanını öne çıkartacağımız 2018’de de müşterilerimize yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizi, en iyi şartlarla sunacağız” diye konuştu.

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YENİ ÖTV MATRAHI SEÇENEKLERİ ÇOĞALTTI

Türkiye’de 2017 yılında yüzde 22’lik kur artışı ve yüksek enflasyon yaşanan bir ortamda mücadele ettiklerini belirten Sinan Özkök, sektör olarak maliyetlerinin artarken, fiyat artışlarının yüzde 15 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Özkök, ÖTV matrahlarındaki değişimin 2018’de faydalı olacağını aktararak, talebin artabileceği tahmininde bulundu.

İLK 6 AYDA YÜKSEK SATIŞ BEKLENTİSİ

Aralık'ta showroom trafiğinin eskiye oranla çok yükselmediğini ifade eden Özkök, “Müşteriyle konuştuğumuzda beklentinin kurların ve faiz oranlarının düşmesi yönünde olduğunu gördük. Geçen yılın aralık ayında pazar 136 bin seviyesinde gerçekleşti. En son 2013 senesinde 129 bin seviyelerindeydi. O senenin tamamında 850 binlik bir pazar vardı. Bu sene 850 binlik bir pazarın aralık ayını yaşadık. Hiç böyle 950 binlik bir aralık ayı yaşanmadı. Önümüzdeki dönemde ilk 6 ayda yüksek bir talep oluşabilir” şeklinde konuştu.

EN HIZLI BÜYÜYEN TİCARİ NİSSAN OLDU

Sinan Özkök, 2016 yılında en iyi pickup ödülünün sahibi olan Nissan Navara’nın, ODD tarafından da ikinci defa “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülüne layık görüldüğünü ifade etti.