Yeni projeler geliyor

Kalyon Holding, Kalyon Gayrimenkul markası altında gayrimenkul sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, bir yandan ilk markalı konut projesi olan Nevbahar Üsküdar’da inşaa ve satış işlemlerine devam ederken bir yandan da yeni ve iddialı projeler için kolları sıvadı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, 3 yılda 300 milyon avroluk yatırım yapacaklarını söyledi.

Mehmet Kalyoncu ve Çağın Işıkdağ

Kalyoncu, “Biz Kalyon Gayrimenkul olarak, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak; iyi tasarımla, ve tabiata saygılı bir şekilde projelerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda 2021’de başlamayı planladığımız İstanbul Havalimanı yakınlarında karma kullanımlı bir proje için şimdiden ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gayrimenkul sektöründe 2023’e kadar 300 milyon avroluk yatırım hedefliyoruz” dedi.

TURİST ÇEKECEK

Projelerden bir Türkiye’ye turist çekme konusunda da iddialı olacak. Oyun ve eğitimin iç içe girdiği aynı zamanda da konaklamaya imkan verecek dev bir proje üzerinde çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Kalyoncu, “Bu konu hakkında şimdi çok detay vermek istemiyorum ama Singapur örneği gibi olacak diyebilirim. Bu proje ile dünyanın birçok yerinden ülkemize turist çekeceğiz. 7’den 70’e her kesime hizmet vereceğimiz yeni yaşam alanında ülkemize önemli bir döviz girdisi de sağlanmış olacak” bilgisini verdi.

METREKARESİ 14 BİN TL

Projede metrekare fiyatları vadeli alımda 14 bin lira peşin ödemede ise 13 bin lira olarak veriliyor. Teslimlere 1 yıl içinde başlanacak projede yüzde 30 peşinat verip kalan kısmı, şirket bünyesinde yüzde 0,49’luk vade oranıyla taksitlendirme yapılabiliyor. Taksit ödemeleri de konut teslimlerinden sonra başlıyor. Bunun yanında projeye özel, yüzde 10 peşinat ödeyerek, daha uzun taksit isteyenler için de banka kredileri kullanılabiliyor. Kalyon Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Çağın Işıkdağ, vatandaşlık için gelen yabancı alıcının peşin ödemeyi tercih ettiğini söylüyor. Işıkdağ, “Özellikle örnek daireyi gören yabancı alıcılar, mobilyasından beyaz eşyasına kadar aynısını talep ediyor. İmkanlar el verdiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. 2019 yıl sonu hedefimiz projemizin yüzde 40’ını satarak yılı kapatmak. 2020’de ise projedeki tüm konutların satışını tamamlamayı hedefliyoruz. Nev Çarşı ise konut teslimlerinden daha önce, yani 2020’nin mart ayında açılacak” diye konuştu.

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NEVBAHAR’A YABANCI İLGİSİ ARTTI

Yabancılara konut satışı hakkında da bilgi veren Mehmet Kalyoncu, “Biz Üsküdar özelinde mahalle hayatını ve mahalle dokusunu bozmak istemiyoruz. Yabancıya konut satışı deyince Türk insanının gözünün önüne hemen Arap ya da Ortadoğulu alıcı geliyor. Bizde sadece Arap değil, İtalyan, Çinli ve Rus alıcılarımız var. Özellikle İstanbul’da yaşayan yabancı çalışanlardan talepler alıyoruz. Çünkü Nevbahar Üsküdar projesi, İstanbul’un Üsküdar semtinin tam merkezinde yer alıyor. Proje, sahile, vapur ve motor iskelesine 5 dakika yürüme mesafesinde. Sitede 2+1’den 5+2’ye kadar farklı konut seçenekleri mevcut. 7 ve 9 katlı olmak üzere toplamda 4 blokta 169 daire yer alıyor. Projede ayrıca toplam kiralanabilir alanı 30 bin metrekareyi bulan, farklı büyüklüklerde 138 mağazanın olduğu, Nev Çarşı isimli bir alışveriş, eğlence ve yaşam alanı da var” şeklinde konuştu.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN

Geçmiş yıllarda konut sektörü açısından talebin yatırım ağırlıklı seyrettiğine vurgu yapan Mehmet Kalyoncu, şimdilerde ise bu dengenin ihtiyaç ağırlıklı olarak kendi talebini oluşturduğunu aktardı. Kalyoncu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Konut sektöründeki fiyat artışı nispeten yavaş olduğu için, konuttaki cazibe zirveye ulaşmış durumda. Yabancının artan ilgisi de aslında bununla alakalı. İnşaat maliyetleri arttı ama gayrimenkul fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı. Bu maliyet artışının fiyatlara yansımaması kesinlikle sürdürülebilir değil. Fiyatlar eninde sonunda artacak, artmak zorunda. Tam da bu sebeple özel indirimlerin uygulandığı bu dönemde ev almanın tam vakti olduğunu düşünüyoruz.”