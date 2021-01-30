Ekonomi Yenileme pazarı pandemiyle canlandı
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​Yenileme pazarı pandemiyle canlandı

Yenileme pazarı pandemiyle canlandı

Kentsel dönüşüm beklentileri ile yavaşlayan yenileme pazarı salgın ile yeniden hareketlendi. Vatandaşlar elektrik tesisatlarından pencerelere, yalıtım ve çatı kaplamalarından dolaplara birçok alanda evini yeniledi. Böylece 2019’da inşaat harcamaları içinde yüzde 7 pay alan pazarda oran 2020’de yüzde 10’a yaklaştı.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Evde geçirilen zaman dilimlerinin artması tadilat, yenileme ve değişimde hareketliliğe neden oldu. Yeni alan düzenlemesinden çatı yalıtımına, mobilya yenilemesinden, tesisat değişikliğine birçok alanda yaşanan hareketlilik yenileme pazarına da can suyu oldu. 2021’de 43’üncüsü gerçekleştirilecek Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul’un öncesinde bir araya geldiğimiz Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin’le hem yapı fuarının Türkiye ekonomisine katkılarını konuştuk hem de yenileme pazarının 2020 yılı röntgenini çıkardık. Kentsel dönüşüm beklentileri ile son yıllarda yavaşlayan yenileme pazarının 2020 yılında ortaya çıkan koşullar ile hareketlendiğini dile getiren Banu Keskin bunun rakamlara da yansıdığını söyledi. Keskin, “2019 yılında toplam inşaat harcamaları içinde yüzde 7 pay alan yenileme pazarının payının 2020 yılında 2-3 puan arttığını tahmin ediyoruz. Konut içi ve dışı alanlarda yenileme ve iyileştirme harcamaları uzun bir süre sonra önemli ölçüde canlandı” dedi.

İş hacmi büyüklüğü 1,5 milyar avro

Yenileme talebinin artarak devam ettiğini belirten Keskin, Yapı Fuarı’na bu yıl vatandaşların da ilgisinin yüksek olacağını söyledi. Evini yenilemek isteyenlerin yeni fikirler ve yeni teknolojileri yerinde görmek isteyeceğini belirten Keskin, bunun da fuar ticaretine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı oluşturacağını akardı. 2015 yılından bugüne dek 40 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi fuarda katılımcılarla bir araya getirdiklerini belirten Keskin, “2018’den bugüne kadar sektöre yönelik yaklaşık 1,5 milyar avroluk iş hacmi sağlandı. Gelişmiş ve büyüyen bir inşaat sektörü inşaat malzemeleri sanayindeki gelişmeyi de destekliyor. Buna bağlı olarak gelişmiş Türk inşaat malzemeleri sanayi ihracatı da 21 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunmakta. Bu itibarla inşaat sektörü doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’ye her yıl 50 milyar dolara yakın döviz kazandırmakta” bilgisini verdi.

1 Nisan’da açılacak

Yapı Fuarı-Turkeybuild katılımcıları ilki 2019 Kasım’ında gerçekleştirilen, ikincisini ise önümüzdeki 2021 Şubat’ında gerçekleştirilecek olan sanal satın alma heyeti programı ile ticari görüşmelere başladı. Seyahat kısıtlamasının devam ettiği ülkelerdeki satın alma sorumluları da HYVE Connect aracılığı ile sanal ortamda katılımcılar ile bir araya gelebilecek. Fuar 1-4 Nisan tarihleri arasında tüm tedbirler alınarak düzenlenecek.

Banu Keskin

Yeni konutta fiyat artışları kaçınılmaz

2020 yılında toplam inşaat maliyetleri yıllık yüzde 22,99 oranında yükseldi. İnşaat malzemeleri yıllık artışı yüzde 27,19 olurken, işçilik yıllık maliyet artışı yüzde 14,16 olarak gerçekleşti. Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, 2020 yılında daha çok devam eden ve Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen inşaatların tamamlandığını söyledi. Bu yıl ise daha çok yeni inşaat başlangıçlarının ağırlık kazanacağına vurgu yapan Keskin, “Artan inşaat maliyetleri şimdiye kadar sınırlı ölçüde yeni konut fiyatlarına yansımıştı. Ancak 2021 yılında maliyet artışları yeni inşaat başlangıçları ile yeni konut fiyatlarına daha çok yansıtılacaktır ve vatandaşlar yeni konut fiyat artışlarını daha çok hissedecektir” ifadelerini kullandı.

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