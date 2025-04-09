Yurt dışına veri aktarımına özel şart

Dijital hizmet sunan şirketlerin standart sözleşmelerde yapacakları hatalar verinin yurt dışına aktarımını geçersiz kılabilir. E-ticaret platformlarından bulut hizmeti sağlayıcılarına kadar birçok şirketin yurt dışına veri aktarımı yapıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu aktarım sürecinde kullanılan standart sözleşmelere dair kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, şirketlerin sıklıkla imza, yetki ve süre konularında hata yaptığı ve bu hataların sözleşmeleri geçersiz kılabileceği vurgulandı.