Yurt dışına veri aktarımına özel şart

Dijital hizmet sunan şirketlerin standart sözleşmelerde yapacakları hatalar verinin yurt dışına aktarımını geçersiz kılabilir. E-ticaret platformlarından bulut hizmeti sağlayıcılarına kadar birçok şirketin yurt dışına veri aktarımı yapıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), bu aktarım sürecinde kullanılan standart sözleşmelere dair kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, şirketlerin sıklıkla imza, yetki ve süre konularında hata yaptığı ve bu hataların sözleşmeleri geçersiz kılabileceği vurgulandı.
Yurt dışına veri gönderen şirketler için uyarıda bulunan KVKK, imzasız ya da eksik imzalı sözleşmelerle kişisel verileri başka ülkelere gönderilemeyeceğini belirtti. Hataların veri aktarımını yasa dışı hâle getirebileceğini söyledi. Yurt dışında düzenlenen belgeler için uluslararası geçerlilik taşıyan apostil onayı gerekiyor. Özellikle Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerden gelen belgelerde bu onay şart. Aksi halde sözleşmeler geçersiz sayılabilir.