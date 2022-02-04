Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde: Eşitsiz aşı dengesiz toparlanma

Küresel ekonomiyi derinden sarsan Kovid-19 salgını ile mücadelede en önemli yeri ülkelerdeki aşılanma oranı aldı. Gelişmiş ülkelerde aşılama oranları ortalama yüzde 70’lere yaklaşmışken, geri kalmış ülkelerde bu oran yüzde 3’lerde kaldı. Aşıdaki bu eşitsiz dağılım, ekonomiler için de eşitsiz toparlanmayı beraberinde getirdi. Aylık ekonomi dergisi Z Raporu şubat sayısı da bu eşitsizliği ve genel etkilerini kapağına taşıdı.

EŞİTSİZLİK PANDEMİSİ

Aşının bulunması büyük sevinç yaratsa da, ülkelerin aşıya erişiminde dengesizlik ortaya çıktı. Gelişmiş ülkeler nüfuslarının kat be kat fazlası aşıyı stoklarken, geri kalmış ülkelerde aşılama oranları yüzde 3’ler gibi çok düşük seviyelerde kaldı.

Bu durum yeni varyantların ortaya çıkışına zemin hazırladığı gibi aşıya erişimdeki dengesizlik olumsuz ekonomik sonuçlara da neden oluyor. Z Raporu da kapsamlı dosyasında, aşıya erişimdeki dengesizliğin ekonomik sonuçlarını inceliyor.

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DÜNYANIN İŞİ VAR, İŞÇİ YOK

Pandemi döneminde milyonlarca insan işini kaybederken, normalleşme sürecinin başlaması ile ekonomik faaliyetler hızlansa da, işe dönmek istemeyenlerin sayısı olağanüstü hızda artış gösterdi.

Bu durumun en görünür olduğu ABD’de, Çalışma Bakanlığı 2021 Kasım ayı verilerine göre, ülkede bir ayda 4,53 milyon çalışan istifa etti. Ocak 2022’de ise bugüne kadar en yüksek işsizlik maaşı başvurusu kayıtlara geçti. Pandeminin çalışanlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, esnek çalışma saatleri gibi yeni çalışma yöntemlerinin yaygınlaşması ‘Büyük İstifa Dönemi’ tartışmalarını da ortaya çıkardı.

Z Raporu şubat sayısı, bu akımın nedenlerini, sonuçlarını ve Türkiye’ye olası etkilerini uzman isimlerin katkıları ile birlikte ele alıyor.

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KDV’DE REFORM HAZIRLIĞI

Z Raporu’nun bu ayki inceleme dosyalarından biri de Katma Değer Vergisi (KDV)’deki reform hazırlıkları. Yeminli Mali Müşavir Hakkı Sayan tarafından hazırlanan dosyada, 37 yıldır uygulanan sistemin geldiği nokta, sosyal dengenin gözetilerek yapılması gereken reform içeriği ve iş dünyasının bu konudaki beklentileri masaya yatırılıyor.

MODERN ZAMANLARIN BÜYÜK MANİPÜLASYONLARI

‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ sisteminin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021’de tanıtılması ardından, döviz piyasasında yaşanan sert düşüşle beraber sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, manipülasyon kavramını yeniden gündeme getirdi.

Bu tartışmalarla beraber, her biri büyük ekonomik sonuçlar ortaya çıkaran ve binlerce mağdur yaratan tarihteki büyük manipülasyonları derledi. Kapsamlı dosyaların yanı sıra Anatolia Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz söyleşisi, Borsa İstanbul’da rekorlar yılı ile ilgili veriler, Doç. Dr. Levent Yılmaz’ın Makro Görünüm analizleri yanı sıra Türk ekonomisinde cari açığa en fazla etki eden sektörler de masaya yatırılıyor. Şubat sayısında mobil oyun sektörünün yakaladığı ivme, perakendede abonelik modeli ve Areda Araştırma işbirliği ile sektörlere yönelik değerlendirmeler de okuyucuların karşısına çıkıyor.

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Z RAPORU YAZARLARI EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELERİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da, ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Robert M. Cutler ve Pierre Chiartano yurt ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirirken; Dr. Mustafa Özel, Şeyzeri’nin yönetim felsefesini yazdı, analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

EKONOMİ Gıda fiyatları dosyası Z Raporu'nun Ekim 2021 sayısında: Üretici de tüketici de mağdur