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Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. 28 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışlarının Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:08 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman 5 günlük hava durumu

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Tunceli için kar yağı uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ UYARILARDA BULUNDU

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Açıklamada, "İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da beklenen kar yağışlarının, 28.01.2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, çevrelerinde kuvvetli olması beklenmektedir. Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman genelinde ise yağmur, karla karışık yağmur ve kuzey ilçelerinde (Çelikhan,Sincik, Gölbaşı) yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışlarının 29.01.2023 Pazar sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Elazığ 5 günlük hava durumu için

MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Malatya 5 günlük hava durumu için

TUNCELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Tunceli 5 günlük hava durumu için

ADIYAMAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Adıyaman 5 günlük hava durumu için



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1 saat önce
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Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı
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