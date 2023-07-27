Eli böğründe
Kuzu kuşbaşı ve sebzelerle yapılan Eli Böğründe kebabı Kahramanmaraş'ın sevilen meşhur yemeklerindendir. Hamuru ile hazırlanan bu güzel tarifi evinizde yapabilirsiniz. İşte nefis Eli Böğründe'nin yapılışı...
ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ
Eli böğründe malzemeler
400 Gr kuzu eti (yaprak doğranmış)
4 köy biberi (iri doğranmış)
2 kapya biberi (iri doğranmış)
8-10 ad cherry domates
8-10 diş sarımsak
70 Gr kuyruk yağı
1 tutam tuz
1 tutam kekik
1 tutam kırmızı toz biber
1 tutam pul biber
ELİ BÖĞRÜNDE YAPILIŞI
Öncelikle kuzu eti yaprak şeklinde ince ince doğranır.
Köy biberi ve kapya biber iri iri doğranır. Domatesler isteğe göre ikiye bölünür. Kuzu eti, köy biberi, kapya biber, cherry domates, kuyruk yağı ve sarımsak fırın tepsisine eklenir.
Üzerine baharatlar eklenir ve fırına verilir. Taş fırın kullanılıyorsa 15 dakika, elektrikli fırın kullanılıyorsa 20 dakika pişirilir.
Tercihe göre üzerine hamur kapatılır ve 2-3 dakika hamurla pişirilir.
Pişen yemek sıcak bir şekilde servis edilir. Afiyet olsun.