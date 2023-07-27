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Kahramanmaraş'ın enfes lezzeti: Eli Böğründe Tarifi

Kahramanmaraş yöresine ait olan eli böğründe tarifi tepsi yemeğidir. Peki, eli böğründe nasıl yapılır? Üst hamurunun lezzeti ayrı iç harcının lezzeti ise apayrı eli böğründe tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

08:28 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Eli böğründe

Eli böğründe

Kuzu kuşbaşı ve sebzelerle yapılan Eli Böğründe kebabı Kahramanmaraş'ın sevilen meşhur yemeklerindendir. Hamuru ile hazırlanan bu güzel tarifi evinizde yapabilirsiniz. İşte nefis Eli Böğründe'nin yapılışı...

ELİ BÖĞRÜNDE TARİFİ

Eli böğründe malzemeler

400 Gr kuzu eti (yaprak doğranmış)

4 köy biberi (iri doğranmış)

2 kapya biberi (iri doğranmış)

8-10 ad cherry domates

8-10 diş sarımsak

70 Gr kuyruk yağı

1 tutam tuz

1 tutam kekik

1 tutam kırmızı toz biber

1 tutam pul biber

ELİ BÖĞRÜNDE YAPILIŞI

Öncelikle kuzu eti yaprak şeklinde ince ince doğranır.

Köy biberi ve kapya biber iri iri doğranır. Domatesler isteğe göre ikiye bölünür. Kuzu eti, köy biberi, kapya biber, cherry domates, kuyruk yağı ve sarımsak fırın tepsisine eklenir.

Üzerine baharatlar eklenir ve fırına verilir. Taş fırın kullanılıyorsa 15 dakika, elektrikli fırın kullanılıyorsa 20 dakika pişirilir.

Tercihe göre üzerine hamur kapatılır ve 2-3 dakika hamurla pişirilir.

Pişen yemek sıcak bir şekilde servis edilir. Afiyet olsun.



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3 saat önce
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