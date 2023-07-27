Yaz meyvesi olan vişneden nefis turta yapımı evde kolay yapılabilen lezzetli tariflerdendir. Mevsiminin gelmesi ile taze vişnelerden siz de evinizde vişneli turta yapabilirsiniz. Vişneli turta hamuru ve iç harcı nasıl yapılır? İşte tam ölçülü nefis vişneli turta tarifinin yapılışı...