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Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Çayın yanında tercih edilen, kıyır kıyır kurabiyesi ve karamelize olmuş muhteşem elmalı dolgusuyla gönülleri feth eden elmalı kurabiye tarifi almaya var mısınız? Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte bütün detaylar sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?
​Elmalı kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Muhteşem lezzeti, enfes elmalı dolgusu ve evi saran sıcacık kokusuyla her daim gönüllerin birincisi elmalı kurabiye tarifini sizler için derledik. Elmalı kurabiye nasıl yapılır? Elmalı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte bütün bilgiler...

Elmalı kurabiye içim gerekli malzemeler nelerdir?

  1. 3 su bardağı un
  2. 250 gram oda ısısında tereyağı veya margarin
  3. 1 yemek kaşığı yoğurt
  4. 1 çay kaşığı kabartma tozu
  5. 1 limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)
  6. 1 kahve fincanı pudra şekeri


Elmalı dolgu tarifi:

  1. 3 elma orta boy elma rendesi
  2. 1 tatlı kaşığı tarçın
  3. 1 küçük boy çay bardağı şeker
  4. 1 avuç dövülmüş ceviz (isteğe bağlı, yaklaşık yarım su bardağı)

Elmalı kurabiyenin yapılışı: Elmalı kurabiye yapmanın püf noktaları

  1. Rendelenen elma, tarçın ve şeker küçük bir tencereye alınıp orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır.
  2. Soğuyunca istenirse ceviz de konulur.
  3. Ayrı bir yoğurma kabında un hariç hamur malzemelerini alarak elimizle güzelce karıştıralım.
  4. Ardından yavaş yavaş un ilavesiyle birlikte ele yapışmayacak yumuşak bir kıvamda yoğrulur. Unu çok fazla ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemelisiniz.
  5. Yoğrulan hamur tezgaha alınarak eşit 5 bezeye ayrılır. Bezeler avuç içerisinde yuvarlanır.
  6. Bezelerden biri tezgaha alınır. Altı üstü unlanarak tatlı tabağı büyüklüğünde, yarım cm kalınlığında olacak şekilde açılır.
  7. Açılan hamur önce dörde, her bir parça da 2 ye bölünür. (Yani toplam 8 üçgen çıkacak).
  8. Geniş kısımlarına soğuyan elma harcından 1 tatlı kaşığı koyularak, sigara böreği sarar gibi sarılır. Her beze için aynı işlem sırasıyla uygulanır.
  9. Şekil verilen kurabiyeler pişirme kağıdı serili tepsiye dizilir.
  10. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kadar pişirilir.
  11. Kurabiyelerin altı hafif kızardığı anda fırından alınır.
  12. Elmalı kurabiyeler ılınınca üzerine pudra şekeri serpilir ve servis edilir. Afiyet olsun.

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