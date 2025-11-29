EMLAK VERGİSİ SON AÇIKLAMALAR: Emlak vergisi 2. taksiti ne zaman bitiyor?

Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde süre hızla doluyor. Milyonlarca mükellef, son ödeme tarihini ve online ödeme seçeneklerini araştırıyor. Peki, 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksiti ne zaman sona eriyor?
Emlak vergisi 2. taksit dönemi son günlerine yaklaşıyor. Belediyeler üzerinden veya dijital kanallardan ödeme yapacak vatandaşlar, son günün hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. İşte ödemeye dair detaylar…
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİTİ SON ÖDEME GÜNÜ
1 Kasım'da başlayan emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Ödeme yapmayanlar için de aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.
EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Mal sahibi emlak vergisi ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, e-Devlet'ten ya da bankaların mobil uygulamaları veya internet bankacılığı üzerinden yapılır. Öte yandan vergi dairelerinden ve belediyelerin tahsilat veznelerinden ödenebiliyor.
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
Hesaplanan vergi değerine göre emlak vergisi tutarları:
Büyükşehirlerde; mesken binde 2, iş yeri binde 4, arsa binde 6, arazi binde 2 oranında ödeniyor,
Diğer illerde; mesken binde 1, iş yeri binde 2, arsa binde 3, arazi bine 1 olarak yatırılıyor.