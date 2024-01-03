Memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zam oranı netleşti. İşte yeni memur ve emekli maaşları...
2024 memur maaş zammı belli oldu
Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.
Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.
En düşük memur maaşı kaç TL oldu 2024?
En düşük memur maaşı 32 bin 960 TL oldu.