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En düşük memur maaşı 32 bin 960 TL oldu

Memur maaşı 2024 son dakika açıklandı. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği altı aylık enflasyon rakamları netleşti. Böylece memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre 2023'ün son altı ayında enflasyon yüzde 37,56 oranında gerçekleşti. Buna göre en düşük memur maaşı da netleşti. İşte 2024 Ocak ayı itibariyle yeni memur maaş zamları...

10:26 - 3/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Memur maaşı
Memur maaşı

Memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zam oranı netleşti. İşte yeni memur ve emekli maaşları...

2024 memur maaş zammı belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte netleşti.

Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak.

En düşük memur maaşı kaç TL oldu 2024?

En düşük memur maaşı 32 bin 960 TL oldu.



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