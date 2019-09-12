En Güzel Bebek Ninnileri Bebek.Tv’de

Ninni deyip geçmeyin, ninniler bebeklerimizi uyutmak için en güzel yöntemlerden biri olmanın yanında aslında bebeğimizin ilk eğitim araçlarıdır. Bir bebek kelimeleri, müziği, ahengi ninnilerle öğrenir. Tekrar eden ahenkli kelimeler dizisi ninnilerin en belirgin özelliklerindendir. İşte bu kelimelerle bir bebeğin belki de ilk aşinalığı ninniler sayesinde olur.

Bir bebeğin müzik ve ritimle ilk kez karşılaşması da ninniler sayesinde gerçekleşir. Kafiyeli kelimelerle dizilmiş, belirli bir ritmi olan bu müzikal ve çoğu zaman anonim eserler böylelikle bebeğimizin zihinsel gelişimini destekler.

İşte 2016 yılının nisan ayından bu yana yayında olan Bebek.Tv portalı da ülke insanımızın son derece aşina olduğu ve belki de onlarca neslin dinleyerek büyüdüğü ninnileri ‘Ninniler’ başlıklı kanalında bir araya getirmiş. Hepimizin aşina olduğu bu ninnilerden bazıları şunlar:

· Dandini dandini dasdana

https://bebek.tv/video/ninni-dandini-dandini-dasdana-mircan-kaya/12

· Uyusun da büyüsün ninni

· Atem tutem ben seni

· Alma attım yuvarlandı

· Kayahan’ın ninnisi: Annesi onu çok severmiş

Bebeklik dönemlerinde ninnilerden, masallardan ve bununla ilişkili olarak da sevgiden yoksun kalan çocuklar hayal gücünden de yoksun kalarak konuşmada becerileri geç gelişir, kendilerini ifade etmekte zorlanırlar ve oyun yetenekleri de sınırlı kalır.

Ninniler bebeklere ne tür gelişimsel faydalar sağlar?

1. Ninniler öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalıdır.

2. Çocuğun algılama yeteneğinin geliştirilmesini destekler.

3. Çocuğun konsantre olabilme yeteneğinin geliştirilmesinde yardımcı olur.

4. Ninniler hiperaktif çocukların dengelenmeleri için önemli bir rol oynayabilir.

5. Çevresiyle iletişim zorluğu çeken çocukların olumlu ilişkiler kurabilmelerinde ve sosyal davranışlar geliştirmesinde faydalı olabilir.

6. Ninniler çocuğun çevresine adapte olabilmesini yardımcı olur. (Daha erken bebeklik döneminde dahi ninnilerin söylendiği yöne dönerek bebekler bunu ispatlamıştır.)

7. Ninniler bebeklerin rahatlamasını ve gerginlikten (stresten uzaklaştırma) kurtulmasını sağlar.

8. Ninniler çocuğa korunma duygusunu yaşatacak bir ortamı sağlar ve gelecekte de bu duygu kalıcı olur.

9. Ninniler bebeğe bir yere, bir kültüre ait olduğunu ve önemsendiğini hissettirir.

10. Bebeğin kendisini ve başkasını doğru algılayabilmesini sağlar.

11. Bebeklikleri ninnilerle geçen çocukların güçlü bir kişilik geliştirilmesi ve bazı sosyal davranışlar geliştirmesi daha kolay olacaktır.

12. Ninniler özellikle dengesiz davranan çocukların, kendilerini bir düzene sokmalarında fayda sağlar.

13. Ninniler erken bebeklik döneminden itibaren çocuğun ritim ve müzik kulağının gelişmesini sağlayarak hem müzikal gelişimini destekler hem de kendi içinde ve toplumla bir ahenk yakalamasını hızlandırır.

İşte tüm bunları gözettiğimizde henüz anne karnından başlayarak bebeklerimize uygun ninniler dinletmek gerekiyor. İşte Bebek.Tv portalı da bunu gözeterek niniler kanalında sizler için güzel bir seçki hazırlamış.

Bebek.Tv Portalı her daim anne-babaların Yanında!

Bebek.Tv portalında ninniler dışında gebelik öncesinden başlayarak, hamilelik, doğum ve bebek gelişimi konularında pek çok içerik mevcut. Bu kapsamda portal pek çok uzmanla iş birliği yaparak video formatında anne babaların çok işine yarayacak değerli bir bilgi havuzu oluşturmuş. Örneğin hafta hafta gebelik takibinizi son derece tecrübeli Op. Dr. Fatih Esen’in anlatımıyla yapabilir, gebeliğin her haftası için nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yine hem hamilelikte beslenme hem de bebek beslenmesi konularında Uzman diyetisyen Serpil Bozkurt Doğanay kafanızı kurcalayan pek çok soruya yanıtlar veriyor.

Bu sorulardan bazıları şunlar:

· Hamileliğe hazırlık döneminde ve hamilelik döneminde beslenme nasıl olmalı?

· Hamilelikte kilo alımı nasıl olmalı?

· Gebelik şekeri diyeti nasıl olmalı?

· Hamilelikte aldığım kiloları nasıl verebilirim?

· Anne sütünü ve süt kalitesini artırmak için emziren anne nasıl beslenmeli?

· Avokadonun bebeğe faydaları neler?

· Bebeğiniz tuz ve şekerle nasıl tanışmalı?

Hamilelik sürecinde ve doğum sonrasında annenin psikolojisi tüm gelişmelerden etkilenmekle birlikte hormonal değişimler de bu süreçte farklı duyguların gelişmesini sağlıyor. Hem gebelik süresince hem de doğum sonrasındaki psikolojik dönüşümlerle ilgili olarak da Uzman Klinik Psikolog & Psikoterapist Rüveyda Çelenk Yılmaz pek çok soruyu yanıtlıyor.

Mutlu bebek yetiştirme formülleri:

Kendisi de iki bebek annesi olan eğitimci ve İK Uzmanı Feride Esen de kendi deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı videolarını Mutlu Bebek Yetiştirme Formülleri başlıklı kanal altında topluyor. Bu kanaldaki öne çıkan bazı videolar da şunlar:

Bebeğimin üşüdüğünü nasıl anlarım?

https://bebek.tv/video/bebegimin-usudugunu-nasil-anlarim-mutlu-bebek-yetistirme-formulleri/673

Bebeklerde burun tıkanıklığı nasıl giderilmeli?

Normal doğum mu sezaryen doğum mu?

Sütüm yetiyor mu, bebeğim doyuyor mu?

Lohusalık dönemi nasıl geçirilmeli?

Bebek Tv Portalı bir anne adayının veya yeni doğum yapan, bebek bakımı konusunda daha önce hiç tecrübesi olmayanların imdadına hemen her konuda yetişiyor. Örneğin hamilelikte baş ağrısına neyin iyi geldiğinden, hamilelikte öksürük bebeğime zarar verir mi veya emzirirken sigara içmek nelere sebep olur kaygılarına; kaç aylık ya da kaç haftalık hamile olduğunuz sorusundan acaba bebeğime sütüm yetiyor mu sorunuza veya bebeklerde zekâ gelişimin nasıl olduğu ve kendi bebeğiniz için zekâ gelişimi konusunda neler yapabileceğinize kadar geniş bir yelpazede içerikler yer alıyor.

Tüm anne-baba adaylarıyla yeni doğum yapanların hemen her konuda destek alabilecekleri bir portal olan Bebek.Tv’ye dilerseniz bebek videoları kanalına dilerseniz kendi bebeğinizin de videolarını yükleyebilir ve bebeğinizin videolarına yıllarca portal üzerinden erişebilirsiniz.

https://bebek.tv